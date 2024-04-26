NEAR günlük periyotta en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında yer alıyor.

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinde sermaye çıkışlarının devam etmesine rağmen BTC fiyatı hala 64.000 doların üzerinde kalmaya devam ediyor.

Son 24 saatte SHIB %3,6, TON %2,4 ve TRX %3 oranında değer kazanarak dikkat çekti. Günün en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında %7,8 oranında değer kazanan NEAR Protocol (NEAR) yer alıyor.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Geride bıraktığımız haftalarda İran ile İsrail arasında artan jeopoliti gerilimler neticesinde Bitcoin ve altcoin’ler ciddi değer kayıpları yaşadı. Sonuç olarak geride bıraktığımız hafta Cuma günü BTC fiyatı 60.000 doların altına geriledi.

Ancak İsrail ile İran arasındaki gerilimin son bulmasıyla Bitcoin yaklaşık 5 bin dolar değer kazanarak 65.000 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Takip eden birkaç gün içerisinde BTC 67.000 dolar seviyesini aştı.

Ancak 67.000 dolar seviyesinde tutunmayı başaramayan BTC dün tekrar yönünü aşağıya çevirdi ve 63.000 dolar bandına kadar geriledi. Son 24 saatte tekrar toparlanarak 65.000 doların üzerine yükselen BTC bu seviyede de tutunmayı başaramadı ve sonuç olarak 64.000 dolar bandına geriledi.

CoinGecko verilerine göre Bitcoin’in piyasa değeri 1,269 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen ve Düşen Altcoin’ler

Son 24 saatte kripto para piyasasının büyük bir bölümü küçük çaplı yükselişler kaydetti. Son 24 saatte SHIB %3,6, TON %2,4 ve TRX %3 oranında değer kazanarak dikkat çekti. Günün en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında %7,8 oranında değer kazanan NEAR Protocol (NEAR) yer alıyor.

Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Safe (SAFE): %26,3 Wormhole (W): %13,7 Bonk (BONK): %12,1 BitTorrrent (BTT): %9 NEAR Protocol (NEAR): %7,4 eCash (ZEC): %6,5 Arweave (AR): %6,4 Pepe (PEPE): %5,5 Dogwifhat (WIF): %5,1 Floki (FLOKI): %5,5

Bugün en çok değer kaybeden kripto paralar ise şunlar: IMX -%4,7, AKT -%3,5, ONDO -%3,3, TIA -%2,5, TAO -%2,5 ve SUI -%2.

Son 24 saatte gerçekleşen fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %0,9 oranında arttı ve 2,5 trilyon dolara çok yaklaştı.