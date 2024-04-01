NiceHash verilerine göre Bitcoin Cash’te blok ödülü yarılanması 3 Nisan 2024 tarihinde Türkiye saatiyle sabah saat 6 sularında gerçekleşecek.

Son 24 saatte %2,7 oranında değer kaybeden Bitcoin (BTC) 68.500 dolar bandına geriledi. Bitcoin geride bıraktığımız hafta yaşadığı yükselişlerin ardından sırasıyla 70.000 ve 72.000 dolar seviyelerinin üzerine yükselmişti.

Günlük bazda altcoin’lerin büyük bir bölümü de düşüşe geçti. En çok değer kaybeden kripto paralar arasında SHIB ve UNI yer alıyor. ADA ve AVAX da ciddi değer kayıpları yaşadı.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Geride bıraktığımız hafta Çarşamba günü 72.000 dolara yükselen Bitcoin böylelikle son 15 günün en yüksek seviyesini belirlemişti. Son bir haftalık süreçte büyük ölçüde 70.000 dolar ile 71.000 dolar aralığında işlem gören Bitcoin yeni hafta başlangıcıyla birlikte yönünü aşağıya çevirdi.

Lider kriprot para birimi 68.580 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,349 milyar dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50 seviyesinde.

En Çok Yükselen ve Düşen Altcoin’ler

Bitcoin’in yönünü aşağıya çevirmesiyle birçok altcoin’de de sert değer kayıpları yaşandı. CoinGecko verilerine göre ETH -%5, BNB -%4,6, SOL -%3,3 ve XRP -%4,1 oranında değer kaybetti.

Bugün en çok düşen kripto paralar şu şekilde:

Conflux (CFX): -%13,5 Dogwifhat (WIF): -%13,4 Pepe (PEPE): -%12,6 ORDI (ORDI): -%11,2 Flare (FLR): -%11,1

Bugün en çok yükselen kripto paralar ise şunlar:

Core (CORE): %60,3 Jupiter (JUP): %10,8 Bitcoin Cash (BCH): %5,8 Aptos (APT): %3,5 LEO Token (LEO): %3,1

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %3,2 oranında azaldı.