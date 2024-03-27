Son 24 saatte Mantle (MNT) %57,7 oranında değer kazanarak kripto para piyasasındaki yükseliş trendine öncülük etti.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 71.000 dolar direncini geçmeyi başardı ve 71.200 dolar bandında işlem görüyor.

Bu süreçte altcoin’lerin büyük bir çoğunluğu ise düşüş yaşadı. Sonuç olarak Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti neredeyse %50’ye yükseldi.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) geride bıraktığımız hafta, FOMC toplantısının ardından, 7 bin dolar değer kazandı. Ancak bu yükseliş uzun ömürlü olmadı. Sonrasında Bitcoin (BTC) 62.500 dolar seviyesine geri döndü.

Bitcoin her ne kadar hafta sonu boyunca toparlanmaya çalıştı ve 66.000 dolara kadar yükseldi. Pazartesi günü Bitcoin’deki yükseliş trendi devam etti ve BTC fiyatı 71.000 doların üzerine yükseldi. Salı günü 71.600 dolara kadar yükselen BTC, ne yazık ki 14 Mart’ta ulaşılan 73.740 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini geçmekte başarısız oldu.

Son 24 saatte %0,6 oranında değer kazanan Bitcoin (BTC) 71.215 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,386 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49,7 ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen Altcoin’ler

Bitcoin’in hakimiyetinin yükselmesinden de anlaşılabileceği üzere son 24 saat altcoin’ler için pek de kolay geçmedi. Son 24 saatte piyasanın önemli bir bölümü düşüşe geçti. Ancak son bir saat içerisinde Bitcoin’in yeniden 71.000 doların üzerine yükselmesi, altcoin’ler için de can suyu oldu.

Ethereum (ETH) 3.647 dolar seviyesinde, Binance Coin (BNB) 584 dolar seviyesinde ve Solana (SOL) ise 190 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Mantle (MNT): %54,4 Sui (SUI): %15 Fetch.ai (FET): %10 SingularityNET (AGIX): %10,5 Litecoin (LTC): %6,5 Cosmos (ATOM): %3,8 Internet Computer (ICP): %4,3 Beam (BEAM): %5,9 Ribbon Finance (RBN): %4,7 Dogecoin (DOGE): %3,2

Son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto paralar ise şu şekilde: Conflux (CFX) -%7,4, Kaspa (KAS) -%7, Pepe (PEPE) -%4,2, Floki (FLOKI) -%5,5, Bittensor (TAO) -%5,8, Akash Network (AKT) -%6,3.

Sonuç olarak kripto para piyasasının toplam değeri %1,3 oranında değer kaybetti ve 2,789 trilyon dolara geriledi.