Son 24 saatte en çok değer kazanan kripto para XDC oldu. Onu AVAX ve CRV takip ediyor.

Bitcoin bu süreçte 26 bin dolar bandında sabit kalmaya devam etti. Çoğu altcoin günlük bazda küçük çaplı yükselişler yaşadı. Yüksek piyasa değerli kripto para birimleri arasında AVAX, DOT ve TONCOIN nispeteden daha iyi bir performans gösterdi.

XDC Yükselişe Geçti

Bitcoin ve altcoin’ler yüksek fiyat dalgalanmalarıyla tanınıyor. Ancak son birkaç haftada bu durum önemli ölçüde değişti. Zira Ağustos ayının ortalarında yaşanan sert düşüşten sonra ne Bitcoin ne de altcoin’ler her iki yönde de kayda değer bir girişimde bulunmadı.

Ancak son 24 saatte kripto para piyasası yeniden yükselişe geçerek yeşile büründü. ETH, BNB, XRP SOL, MATIC, ADA, DOGE ve LTC gibi popüler kripto para birimleri günlük bazda küçük çaplı yükselişler yaşadı. Yüksek piyasa değerli altcoin’ler arasında Avalanche %4,6, TONCOIN %3,4 ve Polkadot %3’e varan yükselişler yaşadı.

Bununla birlikte kripto para piyasasındaki yükselişe son 24 saatte %16,3 oranında değer kazanan XDC Network (XDC) liderlik ediyor. Her ne kadar günlük bazda Bitcoin ve altcoin’lerde küçük çaplı yükselişler yaşansa da kripto para piyasasının toplam değeri 1,050 trilyon dolar seviyesinde sabit kalmaya devam etti.

Bitcoin Kaç Dolardan İşlem Görüyor?

Lider kripto para birimi 17 Ağustos’ta yaşanan sert çöküşle birlikte 25.300 dolara kadar gerilemişti. Ancak BTC sonrasında hızlı bir şekilde toparlanarak 26.000 dolar bandına geri döndü ve uzun bir süre bu fiyat seviyesinde sabit kaldı.

17 Ağustos’taki düşüşün üzerinden yaklaşık 12 gün geçti. Ancak bu süreçte kripto para piyasasında herhangi bir kayda değer gelişme yaşanmadı. Sonuç olarak Bitcoin 26.000 dolar bandında sabit kalmaya devam etti.

Lider kripto para birimi BTC’nin piyasa değeri 506 milyar dolar olarak gerçekleşti ve Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %48,4 seviyesinde.