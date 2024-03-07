Solana (SOL) son 24 saatte %7,56 oranında değer kazanarak 140 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin (BTC) fiyatı son haftalardaki yükseliş trendinin ardından son 24 saatte sakinleşti ve 66.800 dolar bandında işlem görüyor.

BNB, SOL, MATIC gibi popüler kripto paralar günlük bazda %5 ile %8 oranında değer kazandı. Son günlerde devasa yükselişler yaşayan SHIB ve DOGE ise günlük bazda sırasıyla %12,40 ve %8,83 oranında değer kaybetti.

Bitcoin (BTC) 66.000 Dolarda Sakinleşti

Lider kripto para birimi Bitcoin geride bıraktığımız hafta yaklaşık 10.000 dolar değer kazanarak 60.000 doları aştı. Böylelikle tüm gözler Bitcoin’e çevirildi. Bitcoin’in son olarak 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 69.044 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini geçip geçemeyeceği merak ediliyordu.

Pazartesi günü 62.000 dolardan 68.000 dolara kadar yükselen BTC, Salı günü yükseliş trendini sürdürdü ve 69.300 dolarla tüm zamanların zirvesini belirledi.

Ancak bu noktada ayılar devreye girdi ve BTC yaklaşık 10.000 dolar değer kaybederek 59.300 dolar bandına geriledi. Analistler bu devasa düşüşe rağmen yatırımcıların endişeye kapılması için hiçbir neden olmadığına inanıyor.

Bitcoin (BTC) şu anda 66.803 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,312 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50’nin altına geriledi. (CoinGecko verilerine göre)

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

Memecoin’ler son günlerde devasa yükselişler yaşadı. DOGE ve SHIB de bu süreçte değerlerini önemli ölçüde arttırdı. Ancak son 24 saatte fiyat düzeltmesine giden DOGE ve SHIB sırasıyla %8,83 ve %12,40 oranında düşüşler yaşadı.

Bugün en çok yükseliş yaşayan kripto paralar şu şekilde:

Ribbon Finance (RBN): %78,8 Fetch.ai (FET): %43,5 Render (RNDR): %38,6 SingularityNET (AGIX): %38 NEAR Protocol (NEAR): %24,8 Fantom (FTM): %19,5 Akash Network (AKASH): %17,1 Arweave (AR): %14,2 The Graph (GRT): %13,9 Flow (FLOW): %13,6

Yukarıdaki listeden de anlaşılacağı üzere son 24 saatte yükselen projelerin önemli bir bölümünü yapay zeka (AI) coin’leri oluşturuyor. Buradaki bağlantıya tıklayarak “En Popüler 5 Yapay Zeka Coin’i (2024)” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

CoinGecko verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %0,7’lik artış yaşayarak 2,641 trilyon doları aştı.