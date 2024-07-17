Bugün en çok yükselen kripto paralar arasında Worldcoin (WLD), Arveawe (AR) ve Artificial Superintelligence Alliance (FET) dikkat çekiyor.

Spot Bitcoin ETF’lerine yüklü miktarda pozitif sermaye akışı devam ediyor. Dolayısıyla son 24 saatte %4,1 oranında değer kazanan BTC 1 aylık aranın ardından ilk kez 66.000 dolara yükseldi.

Bu süreçte altcoin’ler de kayda değer yükselişler yaşadı. Yüksek piyasa değerli altcoin’ler arasında %12,9 oranında değer kazanan XRP başı çekiyor.

Bitcoin (BTC) 66.000 Doları Geçemedi

Bu ayın başında BTC ve altcoin’lerde çok sert çöküşler yaşandı. Öyle ki 5 Temmuz’da BTC fiyatı 54.000 dolarla son 3 ayın en düşük seviyesini kaydetti. Ancak BTC sonrasında hızla toparlanan yaklaşık 10.000 dolarlık artış yaşadı.

Bitcoin’deki toplarlanma, ABD Başkan adayı Donald Trump’a yönelik başarısız suikast girişimi sonrasında daha da güçlendi.

16 Temmuz Salı günü 63.000 doları aşan Bitcoin (BTC) son 24 saatte de yükseliş trendini sürdürdü. Bitcoin günlük bazda 3.000 dolardan fazla değer kazanarak 20 Haziran’dan sonra ilk kez 66.000 dolara yükseldi.

Bitcoin 17 Haziran Çarşamba günü itibariyle 65.327 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,280 trilyon doların üzerinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51 seviyesinde.

XRP Atağa Geçti

Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto paralar arasında XRP dikkat çekiyor. XRP son 24 saatte %12,9, son bir haftalık süreçte ise %40 oranında değer kazandı. Böylelikle XRP fiyatı yaklaşık birkaç hafta içerisinde 0,38 dolar seviyesinden 0,6 doların üzerine yükseldi.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar:

Worldcoin (WLD): %40,5 Arveave (AR): %16,3 Artificial Superintelligence Alliance (FET): %13 Ripple (XRP): %12,9 Core (CORE): %11,9 Immutable (IMX): %12,2 Injective (INJ): %11,5 Bittensor (TAO):%10,6 Pyth Network (PYTH): %11,6 GALA (GALA): %10,4

Son 24 saatte yaşanan yükselişler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri 80 milyar dolardan fazla arttı ve 2,52 trilyon dolara yükseldi.