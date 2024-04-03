Son 24 saatte en iyi performans sergileyen kripto paralara arasında ICP, WIF ve NEAR yer alıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) bugün sabah erken saatlerde 64.673 dolara kadar geriledi. Sonrasında bir miktar toparlanan lider kripto para birimi, %0,3 oranında değer kazanarak 66.125 dolar seviyesine yükseldi.

Altcoin’lerde durum pek de iç açıcı değil. ETH 3.300 dolar seviyesinde işlem görüyor ve XRP ise 0,60 dolar seviyesinin altına kalmaya devam ediyor.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) geride bıraktığımız hafta birkaç kez 71.800 dolar bandına kadar yükseldi. Ancak ne yazık ki 14 Mart’ta ulaşılan 73.740 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesi geçilemedi. Birkaç geri çekilme denemesine rağmen BTC fiyatı hafta boyunca 70.000 doların üzerinde kalmaya devam etti.

Pazar günü 71.200 dolara kadar yükselen Bitcoin sonrasında ayıların devreye girmesiyle 66.000 dolara kadar geri çekildi. Coinbase’ten gelen devasa çıkışların ardından BTC fiyatı 3 Nisan Çarşamba günü sabah erken saatlerde bir kez daha düşüş yaşayarak 64.500 dolara geriledi.

Şu anda 65.673 dolar bandında işlem gören BTC’nin piyasa değeri 1,299 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

Bitcoin’deki gerilemeden altcoin’ler de olumsuz etkilendi. Son 24 saatte ETH 3.300 doların, XRP 0,60 doların altına geriledi.

Bununla birlikte DOGE, ADA, AVAX, TON, SHIB, BCH ve DOT gibi kripto para birimleri dünkü düşüşlerin ardından bir miktar toparlanarak %1 ile %3,6 oranında değer kazandı. Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Ethena (ENA): %59,5 Flare (FLR): %28,4 Core (CORE): %16,6 Bitget Token (BGB): %16 Internet Computer (ICP): %11,6 Bittensor (TAO): %14 NEAR Protocol (NEAR): %9,9 Injective (INJ): %8,3 Kaspa (KAS): %6,3 Jupiter (JUP): %5,9

En çok yükselen kripto paralara değinmişken Solana’dan da bahsetmemek olmaz. Son 24 saatte %5 oranında değer kazanan Solana (SOL) tekrar 187 doların üzerine yükseldi.

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %0,7 oranında arttı ve 2,615 trilyon dolara yükseldi.