Son 24 saatte kripto para piyasası bir miktar toparlandı ve toplam piyasa değeri 2,2 trilyon doların üzerine yükseldi.

Bitcoin (BTC) fiyatı yaklaşık 4 bin dolarlık artış yaşadı. Altcoin’ler de tekrar yönünü yukarıya çevirdi.

Bitcoin Tekrar 57.000 Doların Üzerinde

Bitcoin (BTC) fiyatı 5 Haziran’da 54.000 doların altına geriledi. 6 ve 7 Haziran’da bir miktar toparlanan BTC fiyatı 58.400 dolara kadar yükseldi.

Ancak, Bitcoin’in son yedi günde %6,5 düşüş yaşadığını ve piyasanın bir hafta öncesine göre hala oldukça geride olduğunu belirtmekte fayda var. Alıcılar, anlamlı bir geri dönüş sağlamak için daha çok çalışmak zorunda.

Bugün En Çok Yükselen Altcoin’ler

Son 48 saatte altcoin’lerin neredeyse tamamı yeniden yeşile büründü. Bugün (7 Haziran Pazar) en çok yükselen altcoin’ler şu şekilde:

Günlük bazda en çok yükseliş yaşayan kripto para, TON tabanlı Notcoin (NOT) oldu. Bununla birlikte kripto para piyasasındaki yükseliş trendinden faydalanamayan bazı memecoin’ler de var. Bunlar arasında Dogwifhat (WIF) de yer alıyor.

Son 24 saatte %4,8 oranında değer kaybeden WIF en büyük 100 kripto para arasında en kötü performans sergileyenlerden biri oldu.

Şu an için kripto para piyasası yeniden toparlanıyor gibi görünüyor ancak göstergeler hala belirsizliğe işaret ediyor. Yatırımcılar kripto para piyasasında önümüzdeki birkaç günün nasıl şekilleneceğini merak ediyor.