CoinGecko verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri şu anda 2,9 trilyon doların üzerinde.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün yaşadığı düşüşün ardından bugün hızla toparlandı ve 73.600 dolarla yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirledi.

Son 24 saatte TON, AVAX, DOT, NEAR ve BNB’nin liderlik ettiği altcoin’lerde de kayda değer yükselişler yaşandı.

Bitcoin’de (BTC) Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi BTC, bundan birkaç hafta önce 62.000 dolar ile 63.000 dolar aralığında işlem görüyordu. Ancak geçen hafta Pazartesi günü Bitcoin 69.000 doları aştı ve 69.300 dolarla yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirledi.

Bitcoin’in 2021 yılından bu yana ilk kez 69.000 dolara dönmesiyle kripto para piyasasında boğa sezonu beklentileri iyiden iyiye körüklendi.

Sonrasında 10.000 dolarlık bir fiyat düzeltmesine giderek 59.300 dolar bandına gerileyen BTC, hızla toparlandı ve Cuma günü 70.000 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin bu haftaya da oldukça hareketli başladı. Pazartesi günü 73.000 dolara yükselen BTC, sonrasında fiyat düzeltmesine gitti ve 69.000 dolar bandına geriledi. Ancak bu fiyat düzeltmesi uzun sürmedi ve Bitcoin bugün yani 13 Mart Çarşamba günü 73.600 dolarla yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru belirledi.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,7 oranında değer kazanan Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri 1,438 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50 olarak ölçümleniyor.

Bugün En Çok Yükselen Altcoin’ler

Ethereum da dünkü fiyat düzeltmesinin ardından bugün tekrar yükselişe geçti ve 4.000 doları aştı. Son 24 saatte yaklaşık %7 oranında değer kazanan BNB de 575 doların üzerine yükseldi.

Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Toncoin (TON): %21,2 Ribbon Finance (RBN): %18,6 THORChain (RUNE): %18 Quant (QNT): %17 Dogwifhat (WIF): %15,55 Apecoin (APE): %14,9 Algorand (ALGO): %14,6 Aave (AAVE): %14,1 Avalanche (AVAX): %13,4 Ronin (RON): %12,9

Son 24 saatte yaşanan yükselişler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %1,9 oranında arttı ve 2,9 trilyon doların üzerine yükseldi.