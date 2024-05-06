Kripto para piyasasının toplam değeri günlük bazda yaklaşık 100 milyar dolar artış yaşadı.

Kripto para piyasası geride bıraktığımız haftalarda yaşanan sert fiyat düzeltmelerinin ardından yeniden yükselişe geçti. Son 24 saatte %2,5 oranında değer kazanan BTC 65.489 dolara kadar yükseldi.

Son birkaç günlük süreçte altcoin’ler de kayda değer yükselişler yaşadı. Bu altcoin’ler arasında TON, SOL ve AVAX dikkat çekiyor.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Mayıs ayının başlarında Bitcoin sert bir düşüşle 56.500 dolara kadar geriledi. Böylelikle Bitcoin son iki ayın en düşük fiyat seviyesini kaydetti. Bitcoin’de bu düşüş, spot Bitcoin ETF’lerindeki devasa sermaye çıkışlarının ve ABD merkez bankası Fed’in FOMC toplantısına yönelik endişelerin olduğu bir dönemde gerçekleşti.

Fed’in para politikasında geri adım atmayacağını açıklaması kripto para piyasasında anlık dalgalanmalara yol açtı. Ancak sonrasında yönünü yukarıya çeviren BTC, Cuma günü ilk olarak 60.000 doları sonrasında ise 64.000 doları aştı.

Her ne kadar hafta sonu işlem hacimleri nispeten düşük olsa da piyasada yükseliş trendi devam etti. Sonuç olarak Bitcoin bu haftaya da harika bir başlangıç yaparak 65.489 dolarla son 12 günün en yüksek seviyesini kaydetti.

CoinGecko verilerine göre Bitcoin’in piyasa değeri 1,284 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen Altcoin’ler

Her ne kadar Bitcoin’in piyasa hakimiyeti azalmasa da son 24 saatte birçok altcoin, Bitcoin’den daha iyi performans sergiledi. Yüksek piyasa değerli altcoin’ler arasında SOL %6,6, AVAX %6,6 ve TON %6 oranında değer kazandı.

Son 24 saatte %1,8 oranında değer kazanan ETH ise 3.197 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Worldcoin (WLD): %21 Ethena (ENA): %14,3 Fetch.ai (FET): %11,2 Jupiter (JUP): %11,8 SingularityNET (AGIX): %9,9 Hedera (HBAR): %9,7 Gala (GALA): %9,6 Akash Network (AKT): %8,8 The Graph (GRT): %8,3 Bittensor (TAO): %7,9

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %2,6 oranında artarak 2,542 trilyon doları aştı. Bu süreçte kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 100 milyon dolar artış yaşadı.