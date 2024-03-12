Son 24 saatte %30’a varan değer kazanan Toncoin (TON) bugün en çok yükselen kripto para oldu.

Haftaya mükemmel bir başlangıç yapan Bitcoin, dün 73.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Ripple’ın XRP’si de uzun süreli bir sessizliğin ardından harekete geçti. Her ne kadar XRP yükseliş açısından rakiplerinin gerisinde kalsa da son 24 saatte 0,75 dolara kadar yükselmeyi başardı.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Bitcoin bundan yaklaşık bir hafta önce 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu tazeledi. Böylelikle Bitcoin son olarak 10 Kasım 2021’de kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesine tekrar ulaşmayı başardı.

Takip eden günlerde yükseliş trendini sürdüren Bitcoin böylelikle 70.000 doların üzerine yükselerek yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru belirledi. Ancak bu seviyede reddedilen Bitcoin hafta sonunu çoğunlukla 68.000 dolar ile 69.000 dolar seviyelerinde geçirdi.

11 Mart Pazartesi günü, Bitcoin yönünü bir kez daha yukarıya çevirdi. Pazartesi günü 73.000 dolara kadar yükselen BTC sonuç olarak yeni bir rekor daha kırdı.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %0,6 oranında değer kazanan Bitcoin, 71.966 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,414 trilyon doların üzerinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49,9 olarak ölçümleniyor.

Bugün En Çok Yükselen Altcoin’ler

ETH, BNB ve SOL gibi yüksek piyasa değerli altcoin’ler son birkaç haftada önemli yükselişler yaşadı. Ancak Ripple’ın XRP’si bu süreçte yerinde sayarak piyasanın bir hayli gerisinde kaldı.

Son 24 saatte %20’nin üzerinde yükseliş yaşayarak 0,75 dolar seviyesine kadar yükselen XRP nihayet sessizliğini bozdu. Son 24 saatte %10,6 oranında değer kazanan XRP şu anda 0,69 dolar bandında işlem görüyor.

Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Toncoin (TON): %24,6 Ripple (XRP): %10,6 IOTA (IOTA): %10,5 Flow (FLOW): %9 Synthetix Network (SNX): %6,8 Avalanche (AVAX): %5,7 Injective (INJ): %5,2 Litecoin (LTC): %3,5 THORChain (RUNE): %3 Tezos (XTZ): %2,7

Son 24 saatte yaşanan yükselişlerle birlikte kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 20 milyar dolar arttı ve 2,833 trilyon dolara yükseldi.