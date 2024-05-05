Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto paralar arasında DOGE ve RNDR yer alıyor.

Dün 64.500 dolarla son birkaç günün en yüksek seviyesini kaydeden BTC, şu anda 63.413 dolar seviyesinde işlem görüyor.

TON, ADA ve SHIB bu süreçte %2 ile %4 arasında değer kayıpları yaşadı.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Bitcoin Mayıs ayına oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Öyle ki bir gün önce 65.000 doların üzerine kadar yükselen BTC, 1 Mayıs’ta sert bir şekilde düşüşe geçerek 56.500 dolarla son iki ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Fed’in faizi sabit bırakma kararı sonrasında hızla yükselen BTC yeniden 60.000 dolar sınırına dayandı. 3 Mayıs günü agresif bir şekilde yükseliş trendini sürdüren BTC sonuç olarak 64.500 dolarla son günlerin en yüksek seviyesini kaydetti.

Son 24 saatte %0,5 oranında değer kazanan BTC 63.413 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,249 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti %50,8 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

Lider memecoin DOGE, son 24 saatte de yükseliş trendini sürdürdü. Günlük bazda %7,3 oranında değer kazanan DOGE, 0,16 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bugün en çok yükselen altcoin’ler şu şekilde:

Render (RNDR): %9,8 Akash Network (AKT): %7,3 Dogecoin (DOGE): %7,4 Avalanche (AVAX): %4,4 SingularityNET (AGIX): %3,6 Arweave (AR): %3,1 Fetch.ai (FET): %2,6 Dogwifhat (WIF): %2 NEAR Protocol (NEAR): %1,9 Worldcoin (WLD): %2,6

Bugün en çok düşen kripto paralar arasında ise %10 oranında değer kaybeden Wormhole (W), %5,2 oranında değer kaybeden Bonk (BONK) ve %5,5 oranında değer kaybeden Ethena (ENA) yer alıyor.

Son 24 saatte gerçekleşen fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri 2,459 trilyon dolar seviyesinde sabit kaldı.