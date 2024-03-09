Kripto para piyasasının toplam değeri 2,7 trilyon doların üzerine yükseldi.

Son birkaç gündür yatay seyir izleyen Bitcoin 8 Mart Cuma günü yeniden harekete geçti. 70.000 dolara kadar yükselen Bitcoin böylelikle yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) belirledi.

Son 24 saatte aralarında Worldcoin (WLD) ve Floki Inu’nun (FLOKI) yer aldığı birçok altcoin kayda değer yükselişler yaşadı.

Bitcoin Boğa Koşusuna Devam Ediyor

Bitcoin (BTC) bu hafta iki kez tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 5 Mart Salı günü 69.000 doların üzerine yükselen BTC, sonrasında 10.000 dolarlık sert bir fiyat düzeltmesine gitti ve 59.300 dolar bandına geriledi.

Sonrasında hızla toparlanan Bitcoin (BTC), 67.000 dolar bandına geri döndü. 8 Mart Cuma günü yükseliş trendine kaldığı yerden devam eden BTC, 70.000 doları aştı.

Son 24 saatte birkaç bin dolar değer kaybeden Bitcoin şu anda 68.000 dolar bandında işlem görüyor.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,6 oranında değer kazanan BTC 68.351 dolardan alınıp satılıyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,343 milyar dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49,2 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

Boğa koşusunun şimdiye kadarki bölümüne memecoin’ler damga vurdu. SHIB, DOGE’yi geçmek için agresif bir şekilde yükseliş trendine devam ederken FLOKI ise astronomik oranlarda değer kazanıyor.

Öyle ki Floki Inu (FLOKI) son 24 saatte %36 ve son bir haftalık süreçte ise %107,6 oranında değer kazandı.

Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Worldcoin (WLD): %44,1 Floki Inu (FLOKI): %36 The Graph (GRT): %22,6 SingularityNET (AGIX): %18,3 Render (RNDR): %17,8 NEAR Protocol (NEAR): %17,3 Fetch.ai (FET): %16,4 Maker (MKR): %14,6 Filecoin (FIL): %12,5 GALA (GALA): %9,5

Dün 4.000 doların üzerine yükselen ETH ne yazık ki bu seviyede tutunmayı başaramadı ve 3.900 dolar bandına geri döndü.

Piyasa değerine göre en büyük ilk 10 kripto para arasında %1,6 oranında değer kazanan BTC, %4,2 oranında değer kazanan BNB ve %0,8 oranında değer kazanan SOL dışındaki projeler düşüşte.

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %1,4 oranında arttı ve 2,725 trilyon dolara ulaştı.