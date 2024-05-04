Popüler memecoin DOGE son 24 saatte %18,8 oranında değer kazandı.

Bitcoin de bu süreçte tekrar toparlanarak 64.000 doların üzerine kadar yükseldi. Böylelikle Bitcoin son birkaç günün en yüksek seviyesini kaydetti.

Son 24 saatte başta memecoin’ler dahil olmak üzere altcoin’ler de etkileyici yükselişler kaydetti.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Bitcoin bu haftaya oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Pazartesi günü Asya seansında 65.000 dolara kadar yükselen BTC, sonrasında hızla değer kaybetmeye başladı. Önce 62.000 dolara sonrasında 60.000 dolara gerileyen BTC, Fed’in faiz kararından hemen önce 56.500 dolara kadar sarktı.

Fed’in faizi sabit bırakma kararı sonrasında hızla yükselişe geçti. Dün tekrar 60.000 doların üzerine yükselen BTC günlük zirvesini 64.494 dolarla kaydetti. Son 24 saatte %3,3 oranında değer kazanan Bitcoin şu anda 63.500 dolar bandında işlem görüyor.

Bitcoin’in piyasa değeri 1,253 trilyon dolar seviyesinde, BTC’nin altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50,6 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen Altcoin’ler

Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında Dogecoin (DOGE) dikkat çekiyor. PEPE ve SHIB gibi kripto para birimleri de bu süreçte kayda değer yükselişler yaşadı.

Bugün en çok yükselen altcoin’ler şu şekilde:

Dogecoin (DOGE): %18,8 Floki (FLOKI): %15,6 Dogwifhat (WIF): %13,3 Stacks (STX): %10,2 Bittensor (TAO): %7,7 Render (RNDR): %7,1 Tokenize Xchange (TKX): %7,3 Pepe (PEPE): %7 Shiba Inu (SHIB): %6,3 Ribbon Finance (RBN): %5,8

Günlük bazda en çok değer kaybeden kripto paralar arasında ise %7,7 oranında değer kaybeden Arweave (AR), %2,3 değer kaybeden Sui (SUI) ve %2,3 oranında değer kaybeden Internet Computer (ICP) yer alıyor.

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %4,3 oranında arttı ve 2,477 trilyon dolara yükseldi.