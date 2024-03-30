En büyük iki memecoin son 24 saatte %2 ile %3 arasında değer kaybetti.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saatte hareketsiz kaldı. Bitcoin hala 70.100 dolar bandında işlem görmeye devam ediyor.

ETH, BNB ve XRP son 24 saatte küçük çaplı değer kayıpları yaşadı. Son 24 saatte %5,6 oranında değer kazanan Solana (SOL) ise 200 dolar sınırına dayandı.

Bitcoin 70.000 Dolarda Tutunmaya Çalışıyor

Bitcoin’de geride bıraktığımız hafta sonunu sakin geçirmişti. Bu haftaya yükselişle başlayan BTC, Pazartesi günü 64.000 dolardan 66.000 dolara, Salı günü ise 70.000 doların üzerine yükseldi. Çarşamba günü 72.000 dolar sınırına dayanan BTC böylelikle son 15 günün en yüksek seviyesini belirledi.

Bu yükselişin ardından 68.400 dolara kadar gerileyen BTC sonrasında tekrar 70.000 doların üzerine yükselmeyi başardı.

CoinGecko verilerine göre Bitcoin’in piyasa değeri 1,379 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50 olarak ölçümleniyor.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

Günün en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında Solana ve Toncoin yer alıyor. Son 24 saatte %5,6 oranında değer kazanan SOL 200 dolar sınırına dayandı. Toncoin (TON) fiyatı da son 24 saatte %6,8 oranında değer kazanarak 5,26 dolara yükseldi.

Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Dogwifhat (WIF): %23,2 Jupiter (JUP): %20,5 Mantle (MNT): %11 Gate (GT): %9,1 Toncon (TON): %6,8 Pepe (PEPE): %6,3 Maker (MKR): %5,7 Solana (SOL): %5,6 Pyth Network (PYTH): %4,2 Cosmos Hub (ATOM): %3,8

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %0,7 oranında değer kazanarak 2,782 trilyon dolara yükseldi.