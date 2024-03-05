Shiba Inu (SHIB) agresif bir şekilde yükseliş trendine devam ediyor. SHIB son 24 saatte kaydettiği yükselişle hem Bitcoin’i hem de altcoin’lerin büyük bir çoğunluğunu geride bıraktı.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) yükseliş trendini son 24 saatte de sürdürdü.

Son 24 saatte 68.672 dolara kadar yükselen BTC, böylelikle 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine çok yaklaştı.

Son 24 saatte yüksek piyasa değerli altcoin’ler kayda değer yükselişler yaşayamadı. Ancak Dogecoin (DOGE), Internet Computer (ICP) ve Shiba Inu (SHIB) bugün de yükseliş trendini sürdürdü.

Bitcoin 68.672 Dolara Yükseldi

Lider kripto para birimi BTC, son olarak bu seviyelerde işlem gördüğünde takvimler 10 Kasım 2021‘i gösteriyordu. Son bir ayda %56,2 oranında değer kazanan BTC artık 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine çok yakın.

Bu haftaya 62.000 dolar seviyesinde başlayan lider kripto para BTC bugün 68.672 dolara kadar yükseldi. Böylelikle Bitcoin 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık 372 dolar uzağına kadar ulaştı.

Bu süreçte her ne kadar Bitcoin ABD doları karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesini henüz belirleyemese de birçok para birimi karşısında yeni rekorlar belirledi. Bunlar arasında euro ve İngiliz sterlini de yer alıyor.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %2,2 oranında değer kazanan Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri 1,311 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50 olarak ölçümleniyor.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

Geride bıraktığımız haftayla birlikte memecoin’lerde boğa koşusu başladı. Görünüşe bakılırsa memecoin’lerdeki ralli bu hafta da devam ediyor.

SHIB son 24 saatte %47,2 oranında değer kazanarak altcoin’lerdeki yükseliş trendine öncülük ediyor. SHIB haftalık bazda ise %285 oranında değer kazandı.

ICP ise son 24 saatte %22,4 oranında değer kazandı. Öte yandan DOT ve DOGE ise sırasıyla %6,4 ve %9,9’luk yükselişler yaşadı.

Bugün en çok yükselen kripto paralar:

eCash (XEC): %63,2 Shiba Inu (SHIB): %47,2 Theta Network (THETA): %33,9 BitTorrent (BTT): %26,9 Internet Computer (ICP): %25,9 Starknet (STRK): %22,2 Optimism (OP): %13,6 Cronos (CRO): %11,7 Hedera (HBAR): %10,1 Dogecoin (DOGE): %9,9

Son 24 saatte yaşanan yükselişlerle birlikte kripto para piyasasının toplam değeri 2 yıllık bir aranın ardından ilk kez 2,6 trilyon doların üzerine yükseldi.