Toncoin (TON) son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto paralar arasında yer alıyor.

Bitcoin geride bıraktığımız haftalarda yaşanan çöküş sonrasında toparlanmaya devam ediyor. Bitcoin günler sonra ilk kez 60.000 dolar seviyesine yaklaştı ancak ne yazık ki bu seviyeyi geçmeyi başaramadı.

Altcoin’lerin büyük bir çoğunluğu yükselişte. Ethereum (ETH) 3.000 doların üzerine yükseldi ve Solana (SOL) ise 140 dolara yaklaştı.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin son birkaç günde yaklaşık 8 bin dolar değer kaybetti. Pazartesi günü Asya seansında 65.000 dolara yükselen Bitcoin ne yazık ki ilerleyen saatler içerisinde önce 62.000 dolara sonra da 60.000 dolara geriledi.

Satış baskısının artmasıyla Bitcoin 60.000 dolarlık kritik destek seviyesinin altına geriledi. Bitcoin’deki düşüş, merakla beklenen Çarşamba günkü FOMC toplantısı öncesinde 56.500 dolara kadar geriledi.

FOMC toplantısınının son ermesinin ve Fed’in faiz kararını açıklamasının ardından yükselişe geçen BTC birkaç bin dolar değer kazanarak 59.300 doları aştı.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %2,6 oranında değer kazanan BTC 59.325 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,168 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen ve Düşen Kripto Paralar

Birçok altcoin bu hafta başında Bitcoin’de gerçekleşen çöküş nedeniyle ciddi değer kayıpları yaşadı. Ancak dün ve bugün altcoin’ler yeniden yükselişe geçerek kayda değer kazançlar elde etti.

Son 24 saatte %12 oranında değer kazanan TON 5,40 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bugün en çok değer kazanan kripto para birimleri şu şekilde:

Arweave (AR): %19,4 Bonk (BONK): %14,6 Toncoin (TON): %12,3 ImmutableX (IMX): %10,1 Pepe (PEPE): %9,6 Hedera (HBAR): %9,8 Jupiter (JUP): %7,3 Beam (BEAM): 6,9 Floki (FLOKI): %6,6 The Graph (GRT): %6,4

Bugün en çok değer kaybeden kripto paralar arasında ise %2,9’luk düşüş yaşayan Kaspa (KAS), %1,2 oranında değer kaybeden Sui (SUI) ve %1,2 oranında düşen Monero (XMR) yer alıyor.

Son 24 saatte gerçekleşen fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık %2,8 oranında artarak 2,333 trilyon dolara yükseldi.