Bitcoin (BTC) son 24 saatte yaklaşık %3 değer kazanarak 72.242 dolara kadar yükseldi. Böylelikle Bitcoin 11 Mart 2024 tarihi itibariyle yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirledi.

Bitcoin’in 72.000 doları aşmasıyla birlikte kripto para piyasasının toplam değeri de 2,8 trilyon doları aştı.

Bu süreçte altcoin’ler de kayda değer yükselişler yaşadı. %20’ye varan oranda artış yaşayan NEAR günün en iyi performans gösteren altcoin’i konumunda. Onu AVAX, LINK ve LTC takip ediyor.

Bitcoin Rekorlara Doymuyor

Bitcoin son haftalarda, Pazartesi günlerine benzer bir başlangıç yapıyor. Tıpkı geride bıraktığımız haftalarda olduğu gibi hafta sonunu sakin geçiren BTC, Pazartesi günüyle birlikte tekrar harekete geçti. Hafta sonu çoğunlukla 68.000 dolar ile 69.000 dolar seviyelerine işlem gören BTC, son 24 saatte bir kez daha atağa geçti ve 72.000 dolar seviyesini aştı.

Son 24 saatte yaşanan yükselişlerle birlikte BTC’nin piyasa değeri 1,4 trilyon doların üzerine yükseldi. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49,7 olarak ölçümleniyor.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

Son 24 saatte altcoin’lerin büyük bir bölümü de yükselişe geçti. Son 24 saatte %2,18 oranında değer kazanan ETH, 4.000 doları aştı. Binance Coin (BNB) ise %2,14 oranında düşüş yaşayarak 523 dolara geriledi.

Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Floki (FLOKI): %22,03 Theta Network (THETA): %20,15 Pyth Network (PTYH): %17,84 NEAR Protocol (NEAR): %15,32 Avalanche (AVAX): %8,69 Chainlink (LINK): %8,08 Pepe (PEPE): %8,23 Litecoin (LTC): %7,18 Algorand (ALGO): %6,19 THORChain (RUNE): %5,88

Son 24 saatte gerçekleşen fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %2,18 oranında arttı ve 2,8 trilyon doların üzerine yükseldi.