Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto paralar arasında WIF ve SHIB de yer alıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son birkaç gündür oldukça dalgalı bir seyir izledi. Bu süreçte 70.000 doların üzerine kadar yükselen BTC, sonrasında ise 67.000 dolara kadar geriledi.

Altcoin’ler son 24 saatte yeniden yükselişe geçerek 28 Mayıs’taki kayıplarının bir kısmını sildi. Sonuç olarak çoğu altcoin yeşil renkte.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Bitcoin fiyatı geride bıraktığımız hafta SEC’in spot Ethereum ETF’lerini onaylanacağına dair spekülasyonlarla birlikte yükselişe geçti. 72.000 dolara kadar yükselen BTC, sonrasında 66.500 doların altına geriledi. Sonuç olarak geride bıraktığımız yedi gün Bitcoin için oldukça hareketli geçti.

Cuma günü ve hafta sonu boyunca 69.000 dolar bandında işlem gören BTC, bu hafta başında Pazartesi günü hafif bir geri çekilme yaşadıktan sonra yeniden 70.000 doları aştı.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %0,5 oranında değer kaybeden BTC, 67.744 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti %46,7 seviyesine geriledi.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto paralar arasında memecoin’ler dikkat çekiyor. SHIB son 24 saatte %12 oranında değer kazandı. Böylelikle Cardano’nun ADA’sını geride bırakan SHIB, en büyük 11. kripto para oldu.

Günlük bazda en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Son 24 saatte kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 35 milyar dolar arttı ve 2,7 trilyon doların üzerindeki seyrini sürdürdü.