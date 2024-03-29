Popüler memecoin DOGE birkaç gün üst üste yükseldikten sonra fiyat düzeltmesine gitti. Piyasa değerine göre en büyük memecoin DOGE buna rağmen şu anda 0,20 doların çok üzerinde işlem görüyor.

Dün 71.700 dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin (BTC) 72.000 dolar direncini geçemedi ve 70.000 dolar bandında geri döndü.

Bugün çoğu altcoin nispeten sessiz ancak piyasanın önemli bir bölümü yeşil renkte. Bu yazımızda son bugün en çok yükselen kripto paralara yakından bakacağız.

Bitcoin (BTC) 70.000 Doların Üzerinde

Geçen hafta sert düşüşler yaşayarak 60.900 doların altına gerileyen Bitcoin (BTC) hafta sonu önemli ölçüde toparlandı ve bu hafta başında agresif bir şekilde yükseliş trendine başladı.

Bitcoin (BTC) fiyatı Çarşamba günü 71.700 dolarla son 15 günün en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak ayıların devreye girmesiyle Bitcoin geri çekilmeye başladı. Birkaç saat içerisinde 3 bin dolar değer kaybeden BTC 68.000 dolar bandında geriledi.

Dün tekrar 71.500 dolara kadar yükselen BTC yükseliş trendini sürdürmekte başarısız oldu ve şu anda 70.200 dolar bandında işlem görüyor.

Bitcoin’in piyasa değeri 1,380 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49,6 olarak ölçümleniyor.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

Son günlerde kayda değer yükselişler yaşayarak 0,2255 dolarla yılın en yüksek seviyesini belirleyen Dogecoin (DOGE), fiyat düzeltmesine gitti. Günlük bazda %3,03 oranında değer kaybeden DOGE 0.2141 dolar seviyesinde işlem görüyor. Buna rağmen DOGE haftalık bazda hala %35,2 oranında değer kazanmış durumda.

Bugün en çok yükselen kripto paralar:

Dogwifhat (WIF): %17,5 Bitcoin Cash (BCH): %10,3 Calestia (TIA): %9,7 Litecoin (LTC): %8,3 Bitcoin SV (BSV): %9,7 Ethereum Classic (ETC): %7,3 BitTorrent (BTT): %7,4 EOS (EOS): %5,4 eCash (XEC): %5,2 Stacks (STX): %4,6

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %0,4 oranında azaldı ve 2,784 trilyon dolara geriledi.