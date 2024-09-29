Bitcoin hafta içi 66.500 dolarla son birkaç ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Bitcoin’in hafta sonu sakinleşerek 65.500 dolar bandına gerilemesiyle altcoin’ler de düşüşe geçti.

Ripple’ın XRP’si piyasadan pozitif ayrışan birkaç kripto para arasında yer alıyor. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %3 oranında değer kazanan XRP 0,6275 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bitcoin 66.000 Dolar Seviyesinde Tutunamadı

Bitcoin geride bıraktığımız hafta sonu da benzer şekilde 64.000 dolardan 63.000 dolar bandına gerilemiş, Pazartesi günü ise 64.500 dolar seviyesini aşmıştı. Hafta boyunca yükseliş trendini sürdüren Bitcoin, Perşembe günü 63.000 doların altına gerilese de boğaların tekrar devreye girmesiyle 66.500 dolarla son iki ayın en yüksek seviyesini belirlemişti.

Hafta sonuyla birlikte Bitcoin bir miktar ivme kaybetti. Dün 66.000 dolara gerileyen BTC, bugün 500 dolar daha gerileyerek fiyatını 65.500 dolar bandına çekildi. Bu düşüşe rağmen, ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine olan büyük ilgi devam ediyor.

Bu düşüşe rağmen Bitcoin haftalık bazda %4,3 oranında artışta. Lider kripto para biriminin piyasa değeri 1,3 trilyon dolar seviyesine gerilerken, piyasa hakimiyeti ise %53,9 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

Hafta sonu Bitcoin’le birlikte altcoin’ler de küçük çaplı değer kayıpları yaşadı. Ethereum ve Binance Coin, yaklaşık %1’lik değer kayıpları yaşayarak sırasıyla 2.640 dolar ve 594 dolar seviyelerine geriledi.

TON, AVAX, SHIB ve APT, XMR, STX, KAS gibi popüler altcoin’ler günlük bazda %1 ile %4 arasında değer kayıpları yaşadı. Ancak bu süreçte bazı altcoin’ler güçlü kalmayı başardı. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Dogecoin (DOGE): %3,2 Ripple (XRP): %2,9 Sui (SUI): %2,3 Tron (TRX): %1 Pepe (PEPE):%0,9

Günlük bazda en iyi performans kaydeden altcoin’lerden biri XRP oldu. Son 24 saatte %3 değer kazanan XRP, 0,63 doları aştı ve sonrasında geri çekildi. XRP böylelikle 8 Ağustos’tan bu yana kaydettiği en yüksek seviyeye ulaştı.

Son 24 saatte kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 30 milyar dolar azaldı ve 2,4 trilyon dolara geriledi.