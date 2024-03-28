Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasına sayılı günler kala Bitcoin Cash de hareketlendi. BTC hard fork’u BCH, son 24 saatte %15,6 oranında değer kazandı.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saatte 69.000 doların altına geriledi. Ancak kısa süre içerisinde toparlanan BTC 70.700 doların üzerine geri döndü.

Bitcoin’in yükselişiyle altcoin’ler de harekete geçti. DOGE, GT, BCH ve RBN gibi popüler altcoin’ler çift haneli oranlarda değer kazandı.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Geride bıraktığımız hafta Bitcoin için oldukça kötü geçmişti. Öyle ki Bitcoin geçen hafta 60.900 dolara kadar geriledi. Hafta sonuyla birlikte toparlanmaya başlayan Bitcoin, Pazartesi günü 70.000 dolara yükseldi. Yükseliş trendinin Salı ve Çarşamba günleri de devam etmesi sonucunda Bitcoin dün 72.000 dolar seviyesine çok yaklaştı.

Son 24 saatte 69.000 doların altına gerilese de hızla toparlanan BTC şu anda 70.700 doların üzerinde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,389 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

Son 24 saatte altcoin’lerin büyük bir bölümü de yükselişe geçti. BNB, XRP, TON, LINK gibi popüler altcoin’ler %1 ile %3 arasında değişen oranlarda değer kazandı. ETH, SOL ve ADA ise kırmızı renkte.

Günün en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden biri de Shiba Inu (SHIB). Son 24 saatte %5,4 oranında değer kazanan SHIB 0,00003212 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dogecoin (DOGE) ise son 24 saatte %17,5 oranında değer kazanarak SHIB’i geride bıraktı. DOGE, haberimizin hazırlandığı sırada 0,215 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Dogecoin (DOGE): %17,5 Gate (GT): %15,8 Bitcoin Cash (BCH): %15,6 Ribbon Finance (RBN): %13,8 Ondo (ONDO): %10,5 Maker (MKR): %5,9 Bitget Token (BGB): %6,2 Bitcoin SV (BSV): %5,5 Shiba Inu (SHIB): %5,4 Bonk (BONK): %3,8

Son 24 saatte yaşanan yükselişler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %0,9 oranında artarak 2,79 trilyon dolara yükseldi.