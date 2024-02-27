Bitcoin (BTC) son 24 saatte %11’in üzerinde değer kazanarak 57.000 doları aştı. Bu süreçte Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti %1’lik yükseliş yaşadı.

Bitcoin (BTC) son birkaç gündür 51.000 dolar ile 52.000 dolar aralığında işlem görüyordu. Ancak dün yükseliş trendine başlayan BTC, bugün erken saatlerde 57.000 dolarla son 26 ayın en yüksek seviyesini belirledi.

Bu süreçte altcoin’ler de tekrar yükselişe geçti. Solana (SOL) 110 doları aşarken Bitcoin Cash (BCH) ise 300 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin’de Boğa Koşusu Tekrar Başladı

Bitcoin (BTC) fiyatı geride bıraktığımız hafta 53.000 dolar direncini geçemeyerek 51.000 doların altına kadar geriledi. Bu nedenle Bitcoin’de son 7 gün oldukça sakin geçti. Lider kripto para birimi bu süreçte çoğunlukla 51.000 dolar ile 52.000 dolar aralığında işlem gördü.

Bu süreçte özellikle spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişlerin azalması nedeniyle Bitcoin’deki yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğine dair endişeler vardı. Ancak yeni haftayla birlikte Bitcoin yükseliş trendine devam etti ve 57.000 doları aştı.

26 Şubat Pazartesi günü öğleden sonra BTC fiyatı 52.500 doların üzerine yükseldi ve takip eden saatlerde 55.000 dolara ulaştı.

27 Şubat Salı günü Asya seansının açılmasıyla BTC fiyatı 57.000 doların üzerine yükseldi. Bitcoin (BTC) böylelikle 2021 yılının Aralık ayından bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı.

Bitcoin (BTC) şu anda %11’lik yükselişle 56.672 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1.112 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki hakimiyeti ise %51,9 olarak ölçülüyor.

En Çok Yükselen Altcoin’ler

Son 24 saatte altcoin’lerin büyük bir kısmı, Bitcoin’in performansının gerisinde kaldı. Bu Bitcoin’in piyasa hakimiyetinde yaşanan %1’lik yükselişten de anlaşılıyor.

Ancak buna rağmen bazı altcoin’ler kayda değer yükselişler yaşadı. Son 24 saatte Ethereum (ETH) %7 yükselişle 3.255 dolara, Solana (SOL) %10,44’lük yükselişle 111,20 dolara ve Dogecoin (DOGE) %12,19’luk yükselişle 0,09477 dolara yükseldi.

XRP, ADA, AVAX, LINK, MATIC, SHIB, ICP ve LTC de bu süreçte %5 ile %10 arasında değer kazandı.

İşte bugün en çok yükselen kripto paralar:

Pepe (PEPE): %62,58 Theta Network (THETA): %42,67 Pyth Network (PYTH): %30,65 Stacks (STX): %29,76 Bonk (BONK): %21,40 Oasis Network (ROSE): %18,01 Akash Network (AKT): %17,67 Beam (BEAM): %18,40 Sei (SEI): %15,71 Bitcoin Cash (BTC): %15,32

Son 24 saatte yaşanan yükselişler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 140 milyar dolar artarak 2,14 trilyon dolara ulaştı.