Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto paralar arasında NEAR Protocol (NEAR) yer alıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı, 20 Nisan’da gerçekleşen blok ödülü yarılanması sonrasında yükselişe geçti. Bitcoin fiyatı sonuç olarak 66.000 dolarla son bir haftanın en yüksek seviyesini kaydetti.

Bitcoin’in yeniden yükseliş trendine başlamasıyla altcoin’ler de yönlerini yukarıya çevirdi. ETH 3.200 doları aştı, BNB ise 600 doların üzerinde işlem görüyor.

Bitcoin Yeniden Toparlanıyor

İki hafta önce yaşanan çöküşlerin ardından Bitcoin geride bıraktığımız hafta Pazartesi günü 67.000 dolara yükselmişti.

Ancak İran ile İsrail arasındaki jeopolitik gerilimlerin tırmanmaya devam etmesiyle Bitcoin bir kez daha düşüşe geçti ve hafta boyunca Bitcoin birkaç kez 60.000 doların altına geriledi.

Cuma günü Bitcoin tarihindeki dördüncü blok ödülü yarılanması gerçekleşti. Yarılanmanın ardından Bitcoin toparlanmaya başladı ve 65.000 doların üzerine yükseldi.

Bu haftanın ilk işlem gününe %1,7’lik yükseliş yaşayarak başlayan Bitcoin (BTC) 66.000 doların üzerinde işlem görüyor.

Bitcoin’in piyasa değeri 1,3 trilyon doların üzerinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51 olarak ölçümleniyor.

Bugün En Çok Yükselen Altcoin’ler

Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto paralar arasında ilk sıralarda NEAR Protocol (NEAR) yer alıyor. BNB, SOL, XRP, AVAX, ADA, SHIB ve DOT da yükselişte. İşte bugün en çok yükselen kripto paralar:

Zebec Protocol (ZBCN): %10,1 NEO (NEO): %8,2 NEAR Protocol (NEAR): %7,7 Sei (SEI): %7,2 Pepe (PEPE): %5,4 Binance Coin (BNB): %4,3 Chainlink (LINK): %4,5 The Graph (GRT): %4,2 Polkadot (DOT): %3,9 JasmyCoin (JASMY): %4,3

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 40 milyar dolar artarak 2,551 trilyon dolara yükseldi.