Lider kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte %3,9 oranında değer kazanarak 67.386 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin’deki yükselişle birlikte altcoin’ler de son 24 saatte önemli ölçüde toparlandı. BTC şu anda 66.570 dolar bandında işlem görüyor.

Bitcoin 67.000 Doları Geçmeye Çalışıyor

19 Temmuz’da sabah saatlerinde 63.000 dolara kadar gerileyen BTC, sonrasında %5 oranında değer kazandı. Analistler ve uzmanlar, BTC’nin yeniden 70 bin dolarlık kritik direnç seviyesini desteğe dönüştürmek için hazırlandığını öngörüyor.

Teknik analiz verileri, saatlik grafikte Bitcoin’in yeniden yükseliş trendine döndüğüne işaret ediyor. Bitcoin’in son haftalarda yaşanan sert çöküşlerin ardından yeniden 70.000 dolar seviyesine ulaşıp ulaşamayacağını görmek ilginç olacak.

Bugün En Çok Yükselen Altcoin’ler

Piyasa değeri yüksek altcoin’ler arasında en önemli yükselişi Ripple’ın XRP’si kaydetti. XRP son 24 saatte %7,7’lik yükseliş yaşadı. XRP böylelikle son bir haftalık süreçte %15,1 oranında değer kazandı.

Bugün en çok yükselen altcoin’ler şu şekilde:

Sei (SEI): %15,9 Ordi (ORDI): %15,7 Popcat (POPCAT): %14,4 Arveave (AR): %12,6 Bonk Inu (BONK): %10,7 Mantra (OM): %10 ImmutableX (IMX): %8,8 Calestia (TIA): %8,9 Gala (GALA): %8,7 Internet Computer (ICP): %9,3

Son 24 saatte yaşanan yükselişler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %3,5 oranında arttı ve 2,546 trilyon dolara ulaştı.