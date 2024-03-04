Memecoin’lerdeki yükseliş trendi durmaksızın devam ediyor.

Bitcoin (BTC) hafta sonu nispeten sakin kalarak 62.000 dolar bandında işlem gördü. Pazartesi günü boğaların tekrar atağa geçmesiyle BTC fiyatı 65.000 doları aştı ve böylelike son 26 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Memecoin’ler ise boğa koşusunu sürdürüyor. Son 24 saatte DOGE ve SHIB kayda değer kazançlar elde etti. PEPE ise son 24 saatte yaşadığı yükselişle kripto para piyasasındaki birçok projeden daha iyi bir performans sergiledi.

Bitcoin 65.000 Dolara Yükseldi

Geride bıraktığımız Pazartesi günü Bitcoin, 51.000 dolardan 55.000 dolara kadar yükseldi. Salı ve Çarşamba günleri ise Bitcoin’deki yükseliş trendi güçlendi. Böylelikle Bitcoin (BTC) fiyatı geride bıraktığımız hafta 64.000 dolarla son 25 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin (BTC) her ne kadar 64.000 dolar bandında tutunamasa da aylık ve haftalık kapanışını 62.000 dolar seviyesine gerçekleştirdi.

Bitcoin bu haftaya da benzer bir başlangıç yaptı. Bir hamlede 62.000 dolardan 65.000 dolara yükselen lider kripto para birimi BTC şu anda 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yalnızca 4.000 dolar uzağında.

Şu anda Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri 1,279 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti son 24 saatte %0,5 oranında arttı ve %50,2’ye yükseldi.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

Son 24 saatte %55’e varan yükselişler yaşayan Pepe (PEPE) bir kez daha piyasada tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. PEPE son bir haftalık süreçte %423 oranında değer kazanarak en büyük 50 kripto para arasına dahil oldu.

Şu anda 0.000006891 dolardan işlem gören PEPE, 2,88 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 42. kripto para konumunda. Bonk Inu (BONK) da son 24 saatte yaklaşık %50’lik yükseliş yaşayarak gün içerisinde 0.00003594 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) de günlük bazda sırasıyla %18,8 ve %17,44 oranında değer kazandı.

Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Pepe (PEPE): %33,8 Bonk (BONK): %29,1 Fantom (FTM): %28 BitTorrent (BTT): %22 Dogecoin (DOGE): %19,5 Shiba Inu (SHIB): %19,3 JasmyCoin (JASMY): %12,8 Conflux (CFX): %12,3 Sats (SATS): %11,9 Neo (NEO): %9

En büyük 20 kripto para arasında Cardano (ADA) %8, Polkadot (DOT) %8,7 oranında değer kazandı. Son 24 saatte gerçekleşen fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %4,5 oranında artarak CoinGecko verilerine göre 2,540 milyar dolara yükseldi.