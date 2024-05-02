Son 24 saatte birçok altcoin’in Bitcoin’den daha iyi performans göstermesi sonucu Bitcoin’in piyasa hakimiyeti %0,5 oranında azaldı.

Kripto para piyasasında son birkaç gündür devam eden düşüş trendi, Fed’in faiz kararını açıklamasının ardından tersine döndü. Fed’in faizi sabit bırakma kararını açıklamasının ardından birkaç bin dolar değer kazanarak 59.300 doları aşan Bitcoin sonrasında aynı hızla geri çekildi.

Solana, Ripple, Polkadot, ICP, PEPE ve diğer altcoin’ler son 24 saatte yükselişe geçti.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin birkaç gün önce 60.000 doların üzerinde işlem görüyordu. Hatta 30 Nisan’da BTC 65.000 dolar direncini geçmek için girişimde bulundu.

Ancak Bitcoin bu girişiminde başarısız oldu ve Hong Kong’da piyasaya sürülen spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin de beklentiyi karşılayamaması sonucunda düşüş trendine girdi.

Bitcoin 1 Mayıs Çarşamba günü 56.500 dolara kadar gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesini kaydetti. Bu süreçte kripto para piyasasında yaklaşık 500 milyon dolarlık işlem tasfiye edildi.

1 Mayıs’ta akşam saatlerinde tüm gözler Fed’den gelecek faiz kararına çevirildi. ABD merkez bankası Fed, faizi sabit bırakma kararını açıklamasının ardından BTC fiyatı yaklaşık iki bin dolar değer kazanarak 60.000 dolara yaklaştı.

Ancak bu ivmeyi sürdürmek konusunda başarısız olan BTC aynı hızla geri çekildi. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,1 oranında değer kazanan BTC 57.762 dolar bandında işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,135 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen Altcoin’ler

Tıpkı Bitcoin gibi son birkaç gün altcoin’ler için de kötü geçti. Ancak son 24 saatte birçok altcoin yükselişe geçerek Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi.

Günlük bazda en iyi performans gösteren kripto paralar arasında Solana (SOL) dikkat çekiyor. PEPE, SHIB, DOT, ADA, XRP, AVAX, MATIC ve ICP de bu süreçte kayda değer yükselişler yaşadı.

Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Dogwifhat (WIF): %17,1 Pepe (PEPE): %14,9 Solana (SOL): %10,6 Polkadot (DOT): %9 Optimism (OP): %8,9 Helium (HNT): %8,1 Internet Computer (ICP): %7,4 Bittensor (TAO): %7 Mantle (MNT): %6,6 Wormhole (W): %6,6

Bugün en çok değer kaybeden kripto paralar arasında ise ZBCN -%7,4, WBT -%0,9, NEO -%0,4 ve SEI -%2,4 yer alıyor.

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 50 milyar dolar arttı ve 2,3 trilyon dolara yükseldi.