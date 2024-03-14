Binance Coin (BNB) 2 yıllık aranın ardından ilk kez 600 doların üzerine yükseldi.

Son 24 saatlik süreçte 73.734 dolara kadar yükselen Bitcoin böylelikle yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru belirledi.

Solana (SOL) da son iki yıllık süreçteki en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin 74.000 Dolar Sınırında

Lider kripto para birimi Bitcoin geride bıraktığımız hafta güçlü yükselişler yaşadı. Geçen hafta Cuma günü ilk kez 70.000 doların üzerine yükselen Bitcoin, sonrasında 3.000 dolarlık fiyat düzeltmesine gitmişti.

Hafta sonu çoğunlukla 68.000 dolar ile 69.000 dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, bu hafta başında yeniden yönünü yukarıya çevirdi. Pazartesi günü 73.000 doların üzerine yükselen BTC, bugün ise 73.734 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

14 Mart Perşembe günü itibariyle Bitcoin’in piyasa değeri 1,440 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49 olarak ölçümleniyor.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

Dün 4.000 doların üzerine yükselen Ethereum (ETH), ne yazık ki bu seviyede tutunmayı başaramadı. Son 24 saatte %2 oranında değer kaybeden ETH 3.974 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Binance Coin (BNB) ise günün en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında yer alıyor. Son 24 saatte %4,9 oranında değer kazanan BNB böylelikle 628 dolarla son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Son 24 saatte %14 oranında değer kazanan SOL ise 174 doları aştı ve son iki yılın zirvesini kaydetti.

Bugün kripto para piyasasında en çok yükselen altcoin’ler şu şekilde:

Dogwifhat (WIF): %49,7 Bonk (BONK): %22,6 Pepe (PEPE): %16,5 Jupiter (JUP): %14,5 Solana (SOL): %14 Floki (FLOKI): %10,7 Dogecoin (DOGE): %9,1 Fantom (FTM): %8 Conflux (CFX): %7,8 Cardano (ADA): %6,2

Son 24 saatte yaşanan yükselişler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri 2,908 trilyon dolara yükseldi.