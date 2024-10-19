Lider kripto para Bitcoin, Pazartesi günü başladığı yükseliş trendine son 24 saatte de devam ederek 69.000 dolar seviyesine dokundu. Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto para Worldcoin (WLD) oldu.

Günlük bazda en iyi performans gösteren kripto paralardan biri de Dogecoin (DOGE) oldu. Son 24 saatte %8,1 oranında değer kazanan DOGE, 0,1458 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bitcoin 69.000 Doları Test Etti, Geçemedi

Geride bıraktığımız hafta Cumartesi günü 62.000 dolar ile 63.000 dolar aralığında işlem gören Bitcoin, Pazartesi günüyle birlikte yükselişe geçti. 15 Ekim Salı günü 68.000 dolara kadar yükselen Bitcoin, kripto para piyasası genelinde boğa koşusunu tetikledi.

Son 24 saatte 69.000 dolara dokunan Bitcoin böylelikle son 3 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Bu seviyede tutunmayı başaramayan Bitcoin, hafif bir geri çekilmeyle 68.237 dolar seviyesinde işlem görüyor.

CoinGecko verilerine göre Bitcoin’in piyasa değeri 1,349 trilyon dolar olarak ölçülüyor. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %55’i aşarak son birkaç yılın zirvesini kaydetti.

En Çok Yükselen Altcoin’ler

Son 24 saatte en çok değer kazanan altcoinler arasında, %11,3’lük artışla Worldcoin (WLD) ilk sırada yer aldı. WLD’yi %8,1’lik yükselişle önde gelen memecoin Dogecoin (DOGE) ve %7,1’lik artış gösteren Helium (HNT) izliyor. Sıralamada ilk 5’te %6,9 oranında değer kazanan Ondo (ONDO), %6,6’lık artışla Floki Inu (FLOKI) ve %5,9’luk yükselişle Beam (BEAM) yer alıyor.

ETH, BNB, XRP, TRX ve LINK hafif değer kayıpları yaşarken, SOL, TON, ADA, AVAX ve SHIB küçük çaplı kazançlar kaydetti.

Sonuç olarak günlük bazda kripto para piyasasının toplam değeri %0,5 oranında azalarak 2,449 trilyon dolara geriledi.