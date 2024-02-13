Son 24 saatte ETH, SOL ve AVAX yükselişe geçti.

Bitcoin’in 50.000 doların üzerine yükselmesiyle birlikte kripto para piyasası yeşile büründü. Son 24 saatlik süreçte kripto para piyasasının toplam değeri 80 milyar dolar arttı.

Bitcoin 50.000 Dolara Yükseldi

Bitcoin (BTC) 2021 yılının Aralık ayından bu yana ilk kez 50.000 doların üzerine yükseldi. Geride bıraktığımız hafta 43.000 dolar bandında işlem gören BTC, Perşembe günü agresif bir şekilde yükselmeye başladı.

Perşembe günü 45.000 dolara, Cuma günü ise 48.000 dolara yükselen lider kripto para birimi, hafta sonunda nispeten sakin kaldı. 12 Şubat Pazartesi günüyle birlikte kaldığı yerden yükselişine devam eden Bitcoin fiyatı sonuç olarak 50.000 dolara ulaştı.

Böylelikle Bitcoin (BTC) fiyatı 2021 yılının Aralık ayından sonra ilk kez 50.000 dolara yükseldi.

Son 24 saatte %4,18 oranında değer kazanan Bitcoin (BTC) şu anda 49.900 dolar bandında işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 979 milyar dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %52,3 olarak ölçümleniyor.

İşte En Çok Yükselen Altcoin’ler

Son 24 saatte altcoin’ler önemli yükselişler kaydetti. Ethereum (ETH) %7,80 oranında değer kazanarak 2.678 dolar bandında işlem görüyor. Solana (SOL) ise %8,94’lük yükselişle 113 dolar seviyesinde alınıp satılıyor.

BNB, ADA, DOGE, TON, ICP, SHIB %3 ile %4 arasında yükselişler yaşadı. AVAX, DOT, MATIC ise %5 ile %6 oranında değer kazandı.

Günün en çok yükselen kripto para birimleri şu şekilde:

ORDI (ORDI): %14,60 Beam (BEAM): %14,50 Render (RNDR): %13,70 Sei (SEI): %12,42 Mantle (MNT): %11,93 Blur (BLUR): %11,85 Gnosis (GNO): %11,76 Akash Network (AKT): %10,97 Lido DAO (LDO): %10,6 Helium (HNT): %10,69

Son 24 saatte gerçekleşen fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %4,63 oranında artarak 1,88 trilyon dolara yükseldi.