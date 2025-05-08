PEPE ve BCH günlük bazda en çok kazandıran altcoin’ler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Bitcoin’in fiyatı, son ticaret görüşmeleriyle ilgili olumlu beklentiler sayesinde olabilir, güçlü yükselişini sürdürüyor ve 100.000 dolara oldukça yaklaştı.

Altcoin piyasası da ciddi bir toparlanma gösteriyor. Ethereum (ETH), bir aydan uzun bir süredir ilk kez 1.900 dolar seviyesini aştı.

Bitcoin 100.000 Doları Hedefliyor

Yaklaşık bir ay önce, 75.000 doların altına düşen Bitcoin fiyatı, özellikle ABD ile diğer ülkeler arasındaki gerilimin artmasıyla ciddi bir düşüş yaşamıştı. Ancak Çin dışındaki ülkelerdeki durumun iyileşmesiyle birlikte BTC hızlı bir toparlanma sürecine girdi ve yalnızca iki haftada 20.000 dolarlık artış yaşadı.

Geçtiğimiz hafta 98.000 dolar seviyesinde dirençle karşılaştıktan sonra düşüşe geçip 94.000 doların altına kadar gerileyen BTC, daha sonra toparlanarak önce 96.000 dolar desteğini geri kazandı, ardından da yukarı yönlü ivmesini sürdürdü.

Fed’in faiz indirimi yapmamasına rağmen, ABD Başkanı’nın Ticaret Savaşı konusundaki umut verici açıklamaları ve yaklaşan görüşmelerin etkisiyle Bitcoin fiyatı son 24 saatte yeniden yükselişe geçti.

Şu anda BTC, 100.000 dolar seviyesine yalnızca birkaç adım uzaklıkta. Bu seviye, Şubat ayından bu yana ilk kez test ediliyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,980 trilyon dolara ulaşırken, altcoin’ler karşısındaki piyasa hakimiyeti %62’nin altına düştü.

Ethereum 1.900 Doları Geçti

Ethereum, uzun süredir kıramadığı 1.850 dolarlık direnci aşarak 1.900 doların üzerine çıktı ve aylık zirvesini gördü. Son 6 ayda BTC ve dolar karşısında zorlanan ETH için bu yükseliş dikkat çekici.

Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Pudgy Penguins (PENGU): %26,2

EOS (EOS): %18,3

Virtuals Protocol (VIRTUAL): %15,5

Pepe (PEPE): %12,9

Ethena (ENA): %12,7

Calestia (TIA): %12,2

Official Trump (TRUMP): %12,2

Bittensor (TAO): 11,2

Bitcoin Cash (BCH): %10,7

Immutable (IMX): %9,7

Toplam kripto para piyasa değeri ise yalnızca bir günde neredeyse 100 milyar dolar artarak 3,2 trilyon dolara ulaştı.