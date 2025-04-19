Kripto para piyasasında yata seyir devam ederken bazı altcoin’ler kayda değer oranlarda yükselişler yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın memecoin’i Official Trump (TRUMP) günün en dikkat çekici yükselişlerinden birini kaydetti. TAO ve IMX de günlük bazda yükselişleriyle dikkat çeken projeler arasında yer alıyor.

Bitcoin (BTC) 85.000 Doların Üzerinde Tutunuyor

Bitcoin son 24 saatte nispeten daha sakin bir seyir izledi. Geride bıraktığımız hafta yaklaşık 12 bin dolar değer kaybederek 75.000 doların altına gerileleyen BTC, Cuma günü toparlanarak 83.000 doları aştı. Hafta sonu boyunca toparlanmaya devam eden BTC, Pazar günü 85.000 doları aştı ve Pazartesi günü 86.000 dolar direncini test etti.

Çarşamba günü 86.500 dolarla son birkaç haftanın en yüksek seviyesini kaydeden Bitcoin, bu seviyede reddedildi. Bitcoin’deki düşüşte ABD Başkanı Donald Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell arasındaki gerginlik etkili oldu.

19 Nisan Cumartesi günü itibariyle %0,8 oranında değer kazanan BTC, 85.273 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bugün En Çok Yükselen Altcoin’ler: TRUMP Zirvede

Yüksek piyasa değerli altcoin’lerin çoğu son 24 saatte %1’in altında küçük artışlar kaydetti. ETH, XRP, DOGE, BNB ve ADA sınırlı kazançlar sağladı. Ancak Solana (SOL) %3,7 yükselerek 140 doların üzerine çıktı ve en büyük 10 altcoin arasında en iyi performansı yakaladı.

Günün en güçlü çıkışı ise, ABD Başkanı Trump ve ekibi tarafından piyasaya sürülen TRUMP isimli memecoin’den geldi. %12’ye yakın artışla 8,50 doların üzerine çıkan TRUMP, yatırımcıların ilgisini çekti.

Onu şu altcoin’ler takip etti: TAO, IMX, FLR, HYPE. Bu altcoin’lerdeki günlük yükselişler %8’e kadar ulaştı.

Sonuç olarak kripto piyasasının genel görünümünde büyük bir değişiklik olmadı. Toplam piyasa değeri, dünle aynı seviyede kalarak 2,780 trilyon dolar civarında seyrediyor.