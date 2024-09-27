Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) 65.000 doları aşmasıyla piyasa da tamamen yeşile büründü. Bitcoin son birkaç ayın zirvesini kaydederken bu süreçte altcoin’ler de önemli yükselişler yaşadı.

Asıl dikkat çekici yükselişler ise memecoin alanında gerçekleşti. En büyük üç memecoin iki haneli yükselişler yaşadı. Piyasa değerine göre en büyük ikinci memecoin SHIB son 24 saatte %21,5 ve son bir haftalık süreçte ise %32,7 oranında değer kazandı. Sonuç olarak SHIB 0,0000193 dolarla Temmuz ayının ortalarından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Dogecoin de son 24 saatte çift haneli oranda artış yaşadı ve %11,7’lik artışla 0,12 doların üzerine yükseldi. Bu yükseliş, balinaların 48 saat içerisinde 140 milyon dolarlık DOGE biriktirdiğine dair raporların ardından geldi. Analistler ve uzmanlar DOGE’un 0,11 dolar direncini aştıktan sonra 0,15 dolara doğru ilerleyebileceğini öngörüyordu ve bu şu an gerçekleşiyor gibi görünüyor.

Günlük bazda PEPE %17,75, WIF %8,43 ve BONK ise %17,23 oranında değer kazandı. Böylelikle memecoin’ler son 24 saate damga vurdu. Memecoin’ler dışında son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Conflux (CFX): %20,4 Wormhole (W): %18,60 eCash (XEC): %14,99 BitTorrent (BTT): %12,40 Gala (GALA): %10,18

Bitcoin günlük bazda %2,83’lük yükseliş yaşayarak 65.500 doları aştı. Bu süreçte kripto para piyasasının toplam değeri de %2,88’lik artışla 2,3 trilyon doları aştı.

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 66.455 yatırımcının 152 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyonu tasfiye edildi. En büyük tasfiye 2,32 milyon dolarla HTX borsasındaki BTCUSDT paritesinde gerçekleşti.