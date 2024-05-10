Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar arasında WIF, TON, SOL, IMX ve KAS yer alıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte 64.000 dolara kadar yükseldi. Bitcoin, haberimizin hazırlandığı an itibariyle 63.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmak için mücadele veriyordu.

Son 24 saatte %10 oranında değer kazanan Render (RNDR) 11,34 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Bitcoin’de bu hafta geride bıraktığımız haftaya kıyasla çok daha sakin geçti. Hatırlanacağı üzere BTC geçen hafta 56.500 dolara kadar gerilemişti. Hafta sonunda Bitcoin 64.000 dolara kadar yükseldi. Bitcoin bu hafta başında ise 65.500 dolarla son 12 günün en yüksek seviyesini kaydetti.

Ancak yükseliş trendini sürdürmekte başarısız olan BTC, hafta içerisinde değer kaybetmeye başladı. Sonuç olarak Bitcoin 9 Mayıs Perşembe günü 60.500 dolara geriledi. Bu noktada boğalar tekrar kontrolü ele geçirdi ve ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinde yaşanan sermaye çıkışlarına rağmen Bitcoin 10 Mayıs Cuma günü 64.000 dolara dokundu.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %3,2 oranında değer kazanan BTC 63.092 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,242 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen Altcoin’ler

Toncoin’e USDT desteği gelmesine rağmen TON, son birkaç haftadır beklentilerin altında performans gösterdi. Ancak son birkaç gün içerisinde yeniden yükseliş trendine giren TON, son 24 saatte %14,5 ve son bir haftalık süreçte ise %27,2 oranında değer kazandı. TON 10 Mayıs Cuma günü itibariyle 6,87 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bugün en çok değer kazanan kripto paralar şu şekilde:

Akash Network (AKT): %17,5 The Graph (GRT): %16,1 Toncoin (TON): %14,2 Zebec Protocol (ZBCN): %12,4 Arweave (AR): %12,1 Immutable (IMX): %11 Dogwifhat (WIF): %10,9 Fantom (FTM): %10,6 Cheelee ( CHEEL): %9,7 Render (RNDR): %9,6

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %2,8 oranında arttı ve 2,455 trilyon dolara yükseldi. Bu günlük bazda yaklaşık 55 milyar dolarlık artış anlamına geliyor.