FLOKI, son 24 saatte en büyük 100 kripto para arasında en çok değer kazanan proje oldu.

Bitcoin bir kaç gün boyunca düşüş trendini sürdürdükten sonra yeniden yükselişe geçti. Son FOMC toplantısının ardından BTC fiyatı yaklaşık 7 bin dolar arttı.

Altcoin’lerin büyük bir kısmı da bu süreçte toparlandı. Bugün en çok yükselen kripto paraların önemli bir bölümünü memecoin’ler oluşturuyor.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin, 14 Mart Perşembe günü 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak sonrasında düşüş trendine giren Bitcoin 20 Mart günü 60.900 dolara kadar geriledi.

20 Mart’ta Fed FOMC toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Bu gelişmenin ardından. yaklaşık 7.000 dolar değer kazanan BTC, 68.000 doların üzerine çıktı. Şu anda birkaç bin dolar değer kaybeden Bitcoin 66.850 dolar bandında işlem görüyor.

Bitcoin’in piyasa değeri 1,314 milyar dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49 olarak ölçümleniyor.

En Çok Yükselen Altcoin’ler

Bitcoin’in 7.000 dolarlık yükselişinin ardından altcoin’ler de toparlanmaya başladı. Birçok altcoin son 24 saatte çift haneli oranlarda değer kazandı.

Günlük bazda Ethereum %9,53, BNB %7, Solana %10,4, XRP %3,84 ve DOGE %13,2 oranında artış yaşadı.

Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Floki (FLOKI): %38,8 Kaspa (KAS): %22,24 Axelar (AXL): 21,9 Bitcoin Cash (BCH): %17,4 Sui (SUI): %17,3 Quant (QNT): %15,8 Conflux (CFX): %14,6 Stacks (STX): %14,2 Synthetix Network (SNX): %13,8 Pepe (PEPE): %13,7

Son 24 saatte yaşanan yükselişler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %6,7 oranında arttı ve 2,659 trilyon dolara yükseldi.