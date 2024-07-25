Bugün (25 Temmuz) Ripple ve SEC davası için önemli bir gün olabilir.

Özet:

Ripple ve SEC davası hala devam ediyor. Davanın yaz sonunda sonuçlanacağını düşünenler var. Bugün gerçekleştirilecek SEC toplantısı, anlaşmaya varılması konusunda spekülasyonları da beraberinde getirdi.

Ripple’ın kripto parası XRP bir süredir rallide ve davanın sonuçlanması halinde ciddi bir dalgalanma başlayabilir. Ripple lehine çıkacak karar boğa piyasası başlatabilir. Aksi yöndeki bir karar ise kripto parayı baskılayabilir.

Büyük Gün Bugün Mü?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Ripple arasındaki hukuk mücadelesinde son dönemde çok sayıda gelişme yaşandı. Üç yılın ardından nisan ayında yargılama aşamasına girilen davada her iki taraf da gerekli belgeleri sundu.

Yargılama aşaması başladı, fakat karar henüz çıkması. Ripple CEO’su, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada tarafların “çok yakında” el sıkışabileceğini söyledi. Daha kesin tahminde bulunanlar da oldu. ABD’li avukat Fred Rispoli, davanın 31 Temmuz’da sonuçlanabileceğini söyledi. Jeremy Hogan ise yaz sonuna işaret ediyor.

SEC’in bugün düzenlenecek kapalı oturumuna dayalı olarak konuşan bazı X kullanıcıları, anlaşmanın bu hafta içinde duyurulabileceğini düşünüyor. SEC, toplantıda idari süreçlerin düzenlenmesi ve tamamlanması ve hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması gibi konuları tartışacak. İlk olarak 18 Temmuz için düşünülen toplantı bugüne ertelendi.

Diğer bazı piyasa katılımcıları ise SEC’in benzer çok sayıda toplantı düzenlediğini ve hiçbirinde Ripple’dan bahsetmediğini hatırlattı.

Kararın ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor, fakat karar kimin lehine olursa olsun, çıktığında XRP fiyatında ciddi bir dalgalanma başlayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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Ripple, geçtiğimiz yıl üç kısmi zafer eldi. Dolayısıyla blockchain şirketinin daha güçlü olduğuna inanan çok sayıda piyasa katılımcısı bulunuyor. XRP, geçtiğimiz yıl elde edilen kısmi zaferlerden birinin ardından yüzde 70 fırlamıştı.