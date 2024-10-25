Her Cuma günü olduğu gibi bugün de kripto piyasasında opsiyon sözleşmeleri için vade sonu tarihi geldi çattı. Ekim ayının son Cuma gününe denk geldiği için bugünkü vade sonu etkinliği bir hayli büyük. Peki bu gelişme kripto para piyasasını nasıl etkileyecek?

25 Ekim Cuma günü yaklaşık 62.600 Bitcoin opsiyon sözleşmesinin vadesi doluyor ve bu sözleşmelerin nominal değeri yaklaşık 4,26 milyar dolar seviyesinde.

Bugünkü opsiyon vadesi, ay sonu etkinliği olması nedeniyle her hafta gerçekleşen diğer vade sonu etkinliklerinden daha büyük bir öneme sahip. Bununla birlikte spot piyasalar, hafta başında ulaştıkları zirveden bu yana düşüş trendinde. Yatırımcılar trendin tersine dönüp dönmeyeceğini merak ediyor.

Bitcoin Opsiyonları için Vadesi Sonu Tarihi

Bu hafta sona erecek olan büyük miktarda Bitcoin opsiyon sözleşmesinin put/call oranı 0,66 olarak hesaplandı. Bu da long (call) pozisyonların short (put) pozisyonlardan daha fazla olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca 80.000 dolarlık kullanım fiyatında da 1,2 milyar dolarlık açık pozisyon bulunuyor ve bu da piyasanın iyimser olduğu sinyalini veriyor.

Bu hafta Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyonların değeri 40 milyar dolarla rekor seviyelere ulaştı. Ancak hafta içerisinde yaşanan düşüşler nedeniyle bazı pozisyonlar tasfiye edildi.

The Greeks Live, opsiyon piyasasında Bitcoin’in hakimiyetinin 2021 yılındaki seviyelere geri döndüğünü belirtti. The Greeks Live bu durumun Ethereum’un zayıflığıyla doğrudan ilişkili olduğunu ve opsiyon piyasası göstergelerinin neredeyse tamamen Bitcoin verilerine dayandığını ekledi.

Piyasa Dinamikleri ABD Seçimlerinden Etkileniyor

Deribit’in haftalık kripto türev raporunda, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin piyasa dinamikleri üzerinde büyük bir etkisi olduğu belirtildi. Rapora göre, hem ETH hem de BTC için 14 günlük vadeli opsiyonlarda beklenen volatilite artıyor ve bu seviyeler, daha uzun vadeli opsiyonlarda görülen seviyelere yaklaşıyor.

Bugün vadesi dolacak Bitcoin opsiyonlarının yanı sıra, 403.000 Ethereum opsiyonunun da süresi doluyor ve bu sözleşmelerin nominal değeri 1 milyar dolar seviyesinde. Böylece, Cuma günü kripto opsiyonlarının toplam vadesi yaklaşık 5,3 milyar dolar olacak.

Kripto Piyasası Görünümü

Kripto piyasaları haftayı küçük bir toparlanma ile kapatıyor. Asya’daki erken işlemler sırasında toplam piyasa kapitalizasyonu 2,42 trilyon dolara ulaştı.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %0,7 oranında değer kazanan Bitcoin, 67.557 dolar seviyesinde işlem görüyor. 24 Ekim Perşembe günü 68.821 dolara yükselen Bitcoin, son iki hafta içinde %13 oranında değer kazandı.

Öte yandan Ethereum’da ise durum tam tersi. ETH halen zayıf bir performans sergiliyor ve 2.500 dolar seviyelerinde işlem görüyor.