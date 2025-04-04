Nisan ayının ilk vade sonu etkinliği bugün gerçekleşecek. Her Cuma günü olduğu gibi bugün de Bitcoin ve Ethereum’da milyarlarca dolarlık vade sonu etkinliği gerçekleşecek. ABD Başkanı Donald Trump’ın misilleme niteliğindeki tarifelerini açıklaması, kripto para piyasasını da olumsuz etkiledi.

Bitcoin Opsiyonlarında Vade Sonu

4 Nisan Cuma günü itibariyle 26.000 Bitcoin sözleşmesinin vadesi dolacak. Bu sözleşmelerin toplam değeri 2,1 milyar dolar seviyesinde.

Bu haftaki vade sonu etkinliği, geçen haftakine kıyasla çok daha düşük değere sahip. Zira geçen hafta hem Mart ayının hem de 2025 yılının ilk çeyreğinin son vade sonu etkinliğiydi.

Vadesi bugün dolacak Bitcoin opsiyon sözleşmelerinin put/call oranı 1,27 seviyesinde. Bu, piyasada daha fazla düşüş yönlü (put) sözleşme olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, maksimum acı noktası (max pain point) 85.000 dolar olarak belirlenmiş durumda. Yani, bu seviyede en fazla zarar yazılacak.

Opsiyon piyasasındaki açık pozisyon (OI), fiyat yükseldikçe azalıyor. Deribit verilerine göre 90.000 ve 100.000 dolar seviyelerinde toplam 850 milyon dolarlık açık pozisyon bulunuyor. Ancak 80.000 dolar seviyesinde 900 milyon dolarlık, 70.000 dolar seviyesinde ise 700 milyon dolarlık açık pozisyon var. Bu da yatırımcıların uzun vadede yükseliş konusunda güven kaybettiğini gösteriyor.

Kripto türev piyasası sağlayıcısı Greeks Live, bu hafta yatırımcıların ağırlıklı olarak düşüş beklentisinde olduğunu belirtti:

“Yatırımcılar daha fazla düşüş bekliyor ve özellikle 87.000 ile 94.000 dolar arasındaki seviyelerde satış yaparak piyasada dalgalı bir seyir öngörüyor.”

Bir başka analizde ise piyasanın yükselişe geçeceğine dair şüpheler olduğu belirtilerek, “Kimse artık yükselişe inanmak istemiyor” ifadesi kullanıldı.

Ethereum ve Diğer Kripto Opsiyonları

Bugün sadece Bitcoin değil, 204.000 Ethereum opsiyon sözleşmesi de vadesini dolduracak. Bunların toplam değeri 372 milyon dolar ve maksimum acı noktası 1.850 dolar. Ethereum opsiyonlarının put/call oranı ise 1,32, yani burada da düşüş beklentisinin daha ağır bastığı görülüyor. Bugün toplamda yaklaşık 2,5 milyar dolarlık kripto opsiyonu vadesini dolduracak.

Kripto Piyasasında Son Durum

Piyasadaki düşüş eğilimi devam ediyor. Toplam piyasa değeri geçen Cuma’dan bu yana %6,5 gerileyerek 2,75 trilyon dolara düştü. Bitcoin, 81.500 dolar seviyesinin altına gerileyerek gün içi en düşük seviyesini gördü. Küçük bir toparlanmayla 83.000 dolara yükseldi ancak tekrar bu seviyenin altına düştü.

Bu da düşüş baskısının hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor. Ethereum ise 1.800 doların altına inerek Ekim 2023’ten bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Altcoin piyasasında da zayıflık sürerken genel piyasa duyarlılığı olumsuza dönmüş durumda.