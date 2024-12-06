Aralık ayının ilk vade sonu etkinliği bugün gerçekleşecek. Bu hafta 103.608 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirleyen Bitcoin’de fiyat düzeltmesinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Bugün 2,3 milyar dolar değerindeki 23.400 Bitcoin opsiyon sözleşmesinin vadesi dolacak. Bu, geçen ayki vade sonu etkinliğinin dörtte biri büyüklüğünde. Öte yandan Aralık ayının sonunda yapılacak vade sonu etkinliği de oldukça büyük işlem hacmine sahip.

Bitcoin Opsiyonları ve Max Pain Noktası

Bu haftaki Bitcoin opsiyonları, 97.000 dolar maksimum zarar noktası ve 1,1 put/call oranı ile dikkat çekiyor. Bu, uzun (call) ve kısa (put) sözleşme satıcılarının dengede olduğu anlamına geliyor.

Opsiyon piyasasındaki açık pozisyonlar (henüz vadesi dolmamış sözleşmeler) arasında en yüksek açık pozisyon, 100.000 dolar fiyat seviyesinde, toplam 2 milyar dolarlık değerle bulunuyor. 120.000 dolar seviyesindeki açık pozisyonlar da yakından takip ediliyor.

Kripto türev sağlayıcısı Greeks Live, opsiyon piyasasının son iki haftalık verilerinin piyasadaki temkinli hareketlere işaret ettiğini belirtti:

“100.000 dolar seviyesinin ardından yaşanan düzeltme ve kısa vadeli volatilitedeki artış, opsiyonların şu an kısa vadeli stratejiler için daha uygun olduğunu gösteriyor.”

Fiyat Hareketleri ve ETH’nin Rolü

Deribit bu hafta başında yaptığı açıklamada, Bitcoin’in 100.000 doları aşması durumunda yükselişin sürdürülebileceğini öngörmüştü:

“Altcoin’lerden kar alınarak BTC ve ETH’ye dönüş yapılması, ralliyi destekleyebilir. ETH’nin beş aylık zirvesine sadece %1 uzaklıkta olması, bu momentumun yeniden alevlenme potansiyelini artırıyor.”

Bugün Bitcoin opsiyonlarının yanı sıra yaklaşık 147.000 Ethereum sözleşmesinin de vade sonu tarihi. Bugün vadesi dolacak Ethereum opsiyonlarının toplam nominal değeri 569 milyon dolar, maksimum zarar noktası 3.500 dolar ve put/call oranı 0,62. Bu oran, call sözleşmelerinin sayısının put sözleşmelerinin neredeyse iki katı olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak bugün kripto para piyasasında vadesi dolacak opsiyonların toplam değeri 2,8 milyar dolar olarak ölçülüyor.

Kripto Piyasasında Sert Düşüş

Bitcoin 5 Aralık Perşembe günü 103.608 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Bitcoin bu gelişmeden saatler sonra keskin bir düşüşle 92.980 dolara kadar geriledi. Bu süreçte kripto para piyasasının toplam değeri de yaklaşık 200 milyar dolar azaldı.

Bitcoin’deki bu düşüşün en önemli nedeninin aşırı kaldıraç kullanımı olduğu öngörülüyor. Düşüşe rağmen Bitcoin fiyatı bu sabah Asya seasında yeniden toparlanarak 98.000 doların üzerine çıktı.

Opsiyon süresi dolma etkinliklerinin spot piyasalar üzerinde büyük bir etkisi beklenmese de, kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesi bu düzeltmenin hızlanmasında etkili oldu.