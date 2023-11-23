Yönetmen Carl Erik Rinsch, Netflix’in bilim kurgu dizisi için ayırdığı 11 milyon doları Dogecoin ve çeşitli varlıkara yatırarak kazanç sağladığı bildirildi.

Netflix’in bilimkurgu dizisi Conquest’in yönetmeni Carl Erik Rinsch, dizinin bütçesinden 4 milyon doları DOGE’a yatırdı ve sonuç olarak 27 milyon dolar kazanç sağladı. “47 Ronin” filminin yönetmeni olarak tanınan Rinsch, Netflix’in bütçesini yasadışı bir şekilde kripto paralara yatırdı.

Rinsch bu fonları dizinin yapım harcamaları için kullanmak yerine hisse senedi ve kripto paralara yatırdı.

Netflix Yönetmeninin 27 Milyon Dolarlık Kripto Kumarı

New York Times’ın haberine göre Carl Erik Rinsch, Netflix’in 55 milyon dolar yatırım yaptığı Conquest adlı bilim kurgu dizisinin yönetmenliğini yürütüyordu. Ancak 55 milyon dolarlık bütçeye rağmen henüz Netflix’e 1 bölüm bile gönderilmedi.

2020 yılının Mart ayında Carl Erik Rinsch’in yönetmenliğini üstlendiği Conquest dizisi için 44 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Bundan 16 ay sonra Carl Erik Rinsch, Netflix’ten 11 milyon dolarlık ek kaynak ayırmalarını talep etti. Netflix ise dizinin tamamlanması koşuluyla bu talebi kabul etti.

Carl Erik Rinsch, Netflix’den aldığı fonların 10,5 milyon dolarlık kısmını filmin prodüksiyonu için kullanmak yerine kripto paralara ve hisse senetlerine yatırdı. Yönetmen, ilaç şirketleri ve S&P 500’e yaptığı yatırımlardan yalnızca bir hafta içerisinde 6 milyon dolar zarar etti.

Buna rağmen yılmayan Rinsch, Netflix’in yapım için ayırdığı bütçenin 4 milyon dolarlık kısmını Kraken borsasına gönderdi ve Dogecoin (DOGE) satın aldı. Carl Erik Rinsch, 2021 yılının Mayıs ayında DOGE’lerini satarak 27 milyon dolar kâr elde etti. Carl Erik Rinsch Kraken’in müşteri hizmetleri temsilcisiyle yaptığı bir görüşmede şu ifadeleri kullandı:

Teşekkür ederim ve Tanrı kriptoyu korusun.

DOGE yatırımından 10 milyonlarca dolar kazanan Rinsch, bu paranın 9 milyon dolarlık kısmını lüks mobilyalar, özel tasarım kıyafetler, 380.000 dolarlık bir saat, 5 Rolls Royce ve 1 Ferrari satın almak için kullandı. Tüm bu harcamalar, Rinsch’in eski eşi tarafından tutulan bir adli muhasebeci tarafından boşanma davası sırasında ortaya çıkarıldı.

Netflix Parasını Geri İstiyor

New York Times’a göre Netflix, yönetmen Carl Erik Rinsch hakkında gizli bir soruşturma başlattı. Netflix bu kapsamda Carl Erik Rinsch’in Conquest dizisi için yapılan sözleşmeyi ihlal ettiğini belirtiyor ve 14 milyon dolarlık tazminat talep ediyor.

Rinsch ise 9 milyon dolarlık lüks harcamalarını Conquest dizisinin çekimleri için yaptığını ve bu eşyaların dizinin çekimlerinde kullanılacağını ifade etti. Ancak Conquest Rinsch daha sonra Netflix’e dava açarak bu lüks harcamalarda kullandığı fonların kendisine ait olduğunu ve Netflix’in kendisine 14 milyon dolarlık bir ek ödeme daha yapması gerektiğini savundu. Davanın kısa bir süre içerisinde karara bağlanması bekleniyor.