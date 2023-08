Bir yatırımcı son zamanlardaki en astronomik kazançlardan birini elde etti.

Popüler meme coin PEPE’nin ilk yatırımcılarından biri, yatırım konusundaki başarısıyla kripto para topluluğunu mest etti.

Kripto para analitik platformu Lookonchain tarafından yapılan bir Twitter paylaşıma göre gizemli bir yatırımcı, ders niteliğinde bir hamleye imza attı. Bir kişi, PEPE’nin piyasaya sürüldüğü ilk saatlerde 0,0183 ETH (36,73 dolar) harcayarak 1,69 trilyon PEPE token satın aldı. Gizemli yatırımcı PEPE token’lerini 1.001 ETH 1,73 milyon dolara satarak 54.725 katlık kazanç elde etti.

An early buyer of $PEPE sold the remaining 1T $PEPE for 537 $ETH($885K) 7 hrs ago.

This guy spent 0.0183 $ETH ($36.73) to buy 1.69T $PEPE within 30 minutes after $PEPE started trading, and then sold for 1,001 $ETH ($1.73M), realizing a gain of 54,725x.https://t.co/LI7qxGghDr pic.twitter.com/P9N82QXv4N

