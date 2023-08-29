Bir yatırımcı son zamanlardaki en astronomik kazançlardan birini elde etti.

Popüler meme coin PEPE’nin ilk yatırımcılarından biri, yatırım konusundaki başarısıyla kripto para topluluğunu mest etti.

Kripto para analitik platformu Lookonchain tarafından yapılan bir Twitter paylaşıma göre gizemli bir yatırımcı, ders niteliğinde bir hamleye imza attı. Bir kişi, PEPE’nin piyasaya sürüldüğü ilk saatlerde 0,0183 ETH (36,73 dolar) harcayarak 1,69 trilyon PEPE token satın aldı. Gizemli yatırımcı PEPE token’lerini 1.001 ETH 1,73 milyon dolara satarak 54.725 katlık kazanç elde etti.

An early buyer of $PEPE sold the remaining 1T $PEPE for 537 $ETH($885K) 7 hrs ago. This guy spent 0.0183 $ETH ($36.73) to buy 1.69T $PEPE within 30 minutes after $PEPE started trading, and then sold for 1,001 $ETH ($1.73M), realizing a gain of 54,725x.https://t.co/LI7qxGghDr pic.twitter.com/P9N82QXv4N — Lookonchain (@lookonchain) August 26, 2023

PEPE Neden Düşüyor?

Peki PEPE neden düşüyor? Geride bıraktığımız hafta PEPE’nin akıllı sözleşmesinde yapılan bir değişiklik toplulukta endişelere yol açtı. Zira PEPE’nin multisig cüzdanından para çekmek için gereken imza eşiği 5’ten 2’ye düşürüldü. Dolayısıyla PEPE fiyatı bu gelişmeye olumsuz bir tepki verdi ve dakikalar içerisinde %20 oranında değer kaybetti.

Kısa bir süre önce PEPE cephesinden yapılan resmi açıklamada, üç eski ekip üyesinin multisig cüzdanlardaki token’lerin %60’lık kısmını çaldığı açıklandı. PEPE token’leri çalan üç eski ekip üyesi sosyal medyadaki hesaplarını sildi ve çaldıkları 16 trilyon PEPE token’i sattı.

Pauly0x adlı bir Twitter fenomeni, PEPE ekibinin bu durumu neden 3 gün boyunca topluluktan sakladığına ilişkin merakını dile getirdi. Pauly0x’e göre PEPE ekibinin resmi açıklamasının gerçeği yansıtmadığını düşünüyor. Zira Pauly0x, PEPE ekibinin en az 9 farklı cüzdanda toplamda 16 ila 17 milyon dolar arasında PEPE sakladığını ortaya çıkardı.

Crypto_Noddy adlı farklı bir kripto para fenomeni ise, PEPE token’leri çalan eski ekip üyelerinin hiçbirinin imza yetkilerinin kaldırılmadığını ve bu nedenle PEPE ekibi tarafından yapılan resmi açıklamanın gerçeği yansıtmadığını düşünüyor.