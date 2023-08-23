Kripto paralarla 100x’e kadar kaldıraçlı işlemler açan Andrew Kang’ın açtığı pozisyonlar bir günde tam 14 kez tasfiye edildi. Sonuç olarak Andrew Kang açtığı işlemlerden 432.000 dolar zarar etti.

Kripto para odaklı risk sermayesi şirketi Mechanism Capital’in kurucu ortağı Andrew Kang, kripto para piyasasında geride bıraktığımız hafta yaşanan çöküşler sırasında ciddi kayıplarla karşı karşıya kaldı. Bu süreçte birçok kaldıraçlı işlem açan Andrew Kang’in pozisyonları bir günde tam 14 kez tasfiye edildi ve bu Kang’e 430.000 dolara mal oldu.

Andrew Kang’in 100x’e varan kaldıraçlı işlem açtığı kripto para birimleri arasında Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Arbitrum (ARB) bulunuyordu. Ancak kripto para piyasasındaki çöküş ve Kang’in riskli yatırım stratejisi nedeniyle tam 14 long (uzun) pozisyonu tasfiye edildi. Sonuç olarak Andrew Kang tasfiye edilen 14 işlemden 432 bin dolar kaybetti.

Kripto para piyasasındaki sert düşüşleri değerlendirmek isteyen Andrew Kang, Lookonchain verilerine göre 18 Ağustos’ta BTC, ETH ve ARB’de long pozisyonlar açtı. Ancak 100x kaldıraç kullanan Andrew Kang’in pozisyonları bir günde toplamda 14 kez tasfiye edildi.

Lookonchain tarafından yapılan Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Toplamda 14 kez tasfiye edildi ve sadece 1 günde yaklaşık 432 bin dolar kaybetti.

Lookonchain’in bu paylaşımın altına yorum bırakan bazı Twitter kullanıcıları, yüksek kaldıraçla yapılan işlemleri kumara benzetti ve yatırımcıları daha dikkatli olmaya davet etti.

CryptoPotato olarak 17 Ağustos’ta Bitcoin’in 25.300 dolara gerilemesiyle 1 milyar dolarlık kaldıraçlı işlemin 24 saat içerisinde tasfiye edildiğini bildirmiştik. 17 Ağustos’ta tasfiye edilen işlemlerin 788 milyon dolarlık önemli kısmını long pozisyonlar oluşturuyordu.

17 Ağustos’ta tek işlemde gerçekleşen en büyük tasfiye Binance borsasında meydana geldi. Binance’te ETH-BUSD paritesinde kaldıraçlı işlem açan bir yatırımcının 55 milyon dolarlık long işlemi tasfiye edildi.