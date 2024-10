Bir yatırımcı, 14 ay önce yaptığı 96 dolarlık yatırımı 3 milyon dolara dönüştürdü.

Memecoin’ler 2024 yılına damga vurmaya devam ediyor. Özellikle 2023’ün ikinci yarısı ve 2024 yılının şimdiye kadarki bölümünde birçok memecoin astronomik oranda değer kazanmayı başardı. Elbette bu süreçte onbinlerce memecoin projesi ise başarısızlıkla sonuçlandı.

Blockchain analiz platformu Lookonchain, 2023 yılının Ağustos ayında 96 dolar karşılığında 600.000’den fazla TRUMP token alan bir yatırımcının hikayesini paylaştı. O dönem TRUMP fiyatı 0,01 doların altında işlem görüyordu. ABD’de Başkanlık seçiminin yaklaşmasıyla TRUMP token’in değeri hızla yükseldi ve yatırımcılar ciddi kazançlar sağladı.

What can you do with $96?

This guy made over $3M with only $96, a 32,000x return!

He spent only 0.052 $ETH($96) to buy 608,650 $TRUMP on Aug 12, 2023, and started selling $TRUMP for a profit 6 hours ago.

So far, he has sold 6K $TRUMP for 11.4 $ETH($30K), leaving 594,564… pic.twitter.com/OacHY6a4RW

— Lookonchain (@lookonchain) October 18, 2024