Bir yatırımcı, 14 ay önce yaptığı 96 dolarlık yatırımı 3 milyon dolara dönüştürdü.

Özet:

Bir yatırımcı, 96 dolarlık memecoin yatırımıyla 3 milyon doların üzerinde gerçekleşmemiş kazanç elde etti.

Memecoin’ler doğaları gereği yüksek riskli varlıklar olarak kabul edilir. Yatırımcıların yüksek fiyat dalgalanmaları ve rug pull gibi potansiyel dolandırıcılıklar karşısında dikkatli olmaları fayda sağlayabilir.

Memecoin’ler 2024 yılına damga vurmaya devam ediyor. Özellikle 2023’ün ikinci yarısı ve 2024 yılının şimdiye kadarki bölümünde birçok memecoin astronomik oranda değer kazanmayı başardı. Elbette bu süreçte onbinlerce memecoin projesi ise başarısızlıkla sonuçlandı.

Blockchain analiz platformu Lookonchain, 2023 yılının Ağustos ayında 96 dolar karşılığında 600.000’den fazla TRUMP token alan bir yatırımcının hikayesini paylaştı. O dönem TRUMP fiyatı 0,01 doların altında işlem görüyordu. ABD’de Başkanlık seçiminin yaklaşmasıyla TRUMP token’in değeri hızla yükseldi ve yatırımcılar ciddi kazançlar sağladı.

What can you do with $96? This guy made over $3M with only $96, a 32,000x return! He spent only 0.052 $ETH($96) to buy 608,650 $TRUMP on Aug 12, 2023, and started selling $TRUMP for a profit 6 hours ago. So far, he has sold 6K $TRUMP for 11.4 $ETH($30K), leaving 594,564… pic.twitter.com/OacHY6a4RW — Lookonchain (@lookonchain) October 18, 2024

Lookonchain tarafından bildirilen işlemi açan yatırımcı, saatler önce 30.000 dolar karşılığında 6.000 TRUMP token sattı. Şu anda yatırımcının portföyünde 594.564 TRUMP token daha bulunuyor ve bu token’ler kağıt üzerinde 3,06 milyon dolar değerinde.

Pek çok X kullanıcısı, Lookonchain’in gönderisine yorum yaparak yatırımcının başarılı yatırımını tebrik etti. Bazı kullanıcılar ise, yatırımcının varlıklarını 2024’ün başlarında varlıklarını satmış olsaydı çok daha büyük kazançlar elde edebileceğini hatırlattı. Veriler, TRUMP token’in geride bıraktığımız Haziran ayında 17 doların üzerine yükseldiğini gösteriyor. TRUMP token şu anda ise 5,25 dolar seviyesinde.

Kısa bir süre önce CryptoPotato olarak bir yatırımcının 2023 yılının Kasım ayında satın aldığı 318 dolarlık WIF token’in değerinin 6,7 milyon dolara yükseldiğini bildirmiştik.

2021 yılında 2.500 dolarlık 50 milyar SHIB satın alan bir başka yatırımcı ise bu yılın Mart ayında, token’lerinin %80’den fazlasını Coinbase’e yatırdı. Eğer o dönem varlıklarını satmış olsaydı, kazancı 1,5 milyon dolardan fazla olacaktı.

Memecoin’ler büyük kazançlar sağlama potansiyeliyle yatırımcıları cezbetse de, yüksek fiyat dalgalanmaları ve dolandırıcılık faaliyetleri gibi riskler de barındırıyor. Fiyatlar, sert yükselişler kadar sert çöküşler de yaşayabilir. Bu nedenle yatırım yaparken kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarla işlem yapmak fayda sağlayabilir.