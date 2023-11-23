Bir yatırımcı, çoğu insanın hayallerini süsleyen ancak ulaşılması zor bir başarıya imza attı.

100 dolardan daha az sermayeyle yatırım serüvenine başlayan bir cüzdan adresi kısa süre içerisinde bir servet yarattı ve milyonerler kulübüne katıldı.

Söz konusu kripto paralar olduğunda peri masalları gerçek olabilir. Bir yatırımcı 91 günlük serüveninde tam da bunu başardı. 100 dolardan daha az bir sermayeyle yatırım yapmaya başlayan bir kişi, kısa süre içerisinde 1,1 milyon dolarlık bir servet yarattı. Ancak görünüşe bakılırsa bu, şans eseri bir şekilde gerçekleşmedi. Cüzdanın sahibi bu serveti stratejik zeka ve piyasa içgörüsüyle elde etti.

Zincir üstü analist 0xReflection kısa bir süre önce yaptığı Twitter paylaşımında bu hikayeyi detaylarıyla anlattı. Paylaşıma göre 0xad47…556628e cüzdan adresinin sahibi, 3 ay içerisinde 98 dolarını 1,1 milyon dolar yaptı. Bu cüzdan adresinin sahibinin yaptığı en ilginç şey, cüzdan sahibinin yaptığı tüm yatırımları kârlı bir şekilde satmış olması.

Zincir üstü analizler, 0xad47…628e cüzdan adresinin sahibinin bu denli büyük bir servete korkusuzca yatırımlar yaparak ulaştığını gösteriyor. Hatta söz konusu cüzdan adresi bazı yeni projelere ilk yatırım yapan kişilerden biriydi.

Gizemli yatırımcı en büyük kârını AirTor Protocol’ün yerel tokenı olan ATOR aracılığıyla elde etti. Bu yılın başlarında piyasaya sürülen ATOR, değerini %7.000’in üzerinde arttırmayı başardı. Gizemli yatırımcı bu yükselişten kayda değer miktarda gelir elde etti.

0,08 dolardan 600.000 ATOR satın alan gizemli yatırımcı, projenin ilk yatırımcılarından biriydi. ATOR fiyatının 1,70 dolara yükselmesiyle bu yatırımcının sahip olduğu 600.000 token’in değeri de 920.000 dolara yükseldi.

Daha sonra merkezsiz oyun projesi Merit Circle’ın yerel token’i MC’ye yatırım yapan gizemli cüzdan sahibi, ortalama 0,29 dolar fiyatla 100.000 MC satın aldı. Henüz satış yapmamış olmasına rağmen bu işleminden de yaklaşık 63.000 dolarlık gerçekleşmemiş kârın üzerinde oturuyor.

Gizemli yatırımcı AllianceBlock Nexera Token (NXRA) projesinden de ciddi boyutta kazanç sağladı. Zincir üstü verilere göre gizemli yatırımcı bu yılın Haziran ayında 0,05 dolar maliyetle 333.344 NXRA satın aldı ve 17.044 dolar gelir elde etti. NXRA token şu anda 0,11 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Her ne kadar gizemli yatırımcı, pozisyonlarının çoğunu satmamış olsa da zincir üstü analist 0xReflection, yatırımcının iyi sonuçlar elde ettiğine dikkat çekti. 0xReflection, bu tür alım satımları hiç düşünmeden kopyalayan diğer yatırımcıların tüm varlıklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda da uyarılarda bulundu.