Yatırımcılarına binlerce kat kazandıran memecoin’lere bir yenisi daha eklendi. Solana ağında geliştirilen SILLY adlı yeni bir memecoin yatırımcılarının ciddi kazançlar elde etmesini sağladı.

Blockchain analitik platformu Lookonchain’in verilerine göre, bir kripto para yatırımcısı Solana tabanlı memecoin Silly Dragon’a (SILLY) yaptığı yatırımdan 1,55 milyon dolar kazandı.

42 Dolarını 1,55 Milyon Dolara Çevirdi

Lookonchain verilerine göre söz konusu yatırımcı macerasına 92 dolar değerinde 1,5 Solana (SOL) ile başladı. Gizemli yatırımcı, 5 Aralık’ta 0,7 SOL karşılığında 20,5 milyon SILLY satın aldı.

SILLY fiyatı takip eden günlerde hızlı bir şekilde yükselişe geçti ve yatırımcı kâr satışları yapmaya başladı. Bu yazının yazıldığı an itibariyle gizemli yatırımcı, 600.000 dolar değerinde 16,4 milyon SILLY token’i elden çıkarmıştı. Yatırımcının cüzdanında şu anda 4,1 milyon SILLY token bulunuyor.

İlginizi Çekebilir: Solana Neden Yükseliyor?

Son dönemde kayda değer kazançlar sağlayan memecoin’lerden biri olan SILLY, Anatoly Yakovenko’nun Cadılar Bayramı kostümündeki küçük bir ejderhadan esinleniyor. Bu ejderha figürü adını 2024 yılındaki aptal ejderha yılından alıyor. Yakovenko bu figürü Solana Breakpoint konferansı sırasında tanıttı.

5 Aralık tarihinde piyasaya sürülen Silly Dragon (SILLY) iki günlük zaman diliminde %900 oranında değer kazandı ve işlem hacmi 30 milyon doların üzerine yükseldi.

SOL Bir Ayda %55 Yükseldi

Solana (SOL) fiyatındaki yükselişle birlikte ağdaki memecoin projeleri de yükselişe geçti. Bonk Inu (BONK), Dogwifhat (WIF) gibi memecoin’ler sırasıyla %840 ve %17.500’den fazla değer kazandı.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere bir başka gizemli yatırımcı Dogwifhat (WIF) memecoin’ine yaptığı 226.000 dolarlık yatırımdan 1,4 milyon dolarlık gelir elde etmişti.

İlginizi Çekebilir: İşte Heyecanlandıran Solana (SOL) Fiyat Tahminleri

Öte yandan Bonk Inu (BONK) fiyatındaki yükselişi, Haziran ayında piyasaya sürülen Solana’nın Saga telefonlarına yönelik ilgiyi arttırdı. Zira Bonk Inu (BONK), Saga telefona entegre bir şekilde gelen dApp mağazası aracılığıyla Bonk uygulamasını indiren kullanıcılarına airdrop dağıtımı gerçekleştirdi.

En son verilere göre Solana (SOL) fiyatı son 24 saatlik zaman diliminde %13,4, son bir haftalık süreçte %15 ve son bir aylık zaman diliminde ise %55,9 oranında değer kazandı.

CoinMarketCap verilerine göre Solana (SOL) 94,59 dolardan işlem görüyor.