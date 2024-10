Bir yatırımcı sadece 3 gün içerisinde 368 dolarlık başlangıç yatırımıyla 2 milyon dolar kazanç elde etti. Kripto para topluluğu bu işlemin içeriden bilgi ticareti veya pazarlama faaliyeti olabileceğine dair endişelerini dile getiriyor.

Söz konusu yatırımcı SUO ağındaki HIPPO adlı memecoin’e 368 dolar yatırarak 3 gün içerisinde 2 milyon dolar kazandı. Lookonchain verilerine göre ilk işlem 28 Eylül’de gerçekleştirildi ve yatırımcı 368 dolar değerinde 198 SUI karşılığında 253,5 milyon HIPPO satın aldı. Yatırımcı daha sonra 119,6 milyon HIPPO’yu 325 milyon dolar karşılığında sattı ve böylelikle kâr realizasyonu gerçekleştirdi.

Bu kâr satışı sırasında hıppo 0,012 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve yatırımcının elinde kalan 133,9 milyon HIPPO yaklaşık olarak 1,7 milyon dolar değerindeydi. İlerleyen saatlerde HIPPO Sui tabanlı merkezsiz borsa Cetus’ta 0,014 dolara kadar yükseldi.

Turn $368 into $2M in just 3 days!

This guy spent 198 $SUI($368) to buy 253.5M $HIPPO(memecoin on #Sui) 3 days ago and sold 119.6M $HIPPO for 175K $SUI($325K), leaving 133.9M $HIPPO, worth $1.7M!

This guy made ~$2M on $HIPPO in just 3 days!https://t.co/MuVQhpVOCJ pic.twitter.com/pFeNnJvuj3

