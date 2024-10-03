Bir yatırımcı sadece 3 gün içerisinde 368 dolarlık başlangıç yatırımıyla 2 milyon dolar kazanç elde etti. Kripto para topluluğu bu işlemin içeriden bilgi ticareti veya pazarlama faaliyeti olabileceğine dair endişelerini dile getiriyor.

Söz konusu yatırımcı SUO ağındaki HIPPO adlı memecoin’e 368 dolar yatırarak 3 gün içerisinde 2 milyon dolar kazandı. Lookonchain verilerine göre ilk işlem 28 Eylül’de gerçekleştirildi ve yatırımcı 368 dolar değerinde 198 SUI karşılığında 253,5 milyon HIPPO satın aldı. Yatırımcı daha sonra 119,6 milyon HIPPO’yu 325 milyon dolar karşılığında sattı ve böylelikle kâr realizasyonu gerçekleştirdi.

Bu kâr satışı sırasında hıppo 0,012 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve yatırımcının elinde kalan 133,9 milyon HIPPO yaklaşık olarak 1,7 milyon dolar değerindeydi. İlerleyen saatlerde HIPPO Sui tabanlı merkezsiz borsa Cetus’ta 0,014 dolara kadar yükseldi.

Turn $368 into $2M in just 3 days! This guy spent 198 $SUI($368) to buy 253.5M $HIPPO(memecoin on #Sui) 3 days ago and sold 119.6M $HIPPO for 175K $SUI($325K), leaving 133.9M $HIPPO, worth $1.7M! This guy made ~$2M on $HIPPO in just 3 days!https://t.co/MuVQhpVOCJ pic.twitter.com/pFeNnJvuj3 — Lookonchain (@lookonchain) October 2, 2024

Lookonchain’in bu konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşıma kripto para topluluğundan onlarca yanıt geldi. Bir yatırımcı “Memecoin’lere düzinelerce kez 500 dolar yatırdım, oysa ki hepsi neredeyse sıfıra gitti.” ifadelerini kullanarak serzenişte bulundu.

Bir diğer X kullanıcısı ise “Bu milyonda bir gerçekleşir. FOMO’ya kapılmayın” paylaşımıyla yatırımcılara uyarılarda bulundu.

Memecoin’ler ve Daha Büyük Aptal Kuramı

Finans’taki daha büyük aptal kuramı, başırı değerlenmiş bir varlığın spekülasyon yapılarak daha sonra daha yüksek bir fiyata satılarak para kazanılabileceğini öne sürüyor. Daha büyük aptal kuramı, memecoin’lerde yaşanan astronomik yükselişlerin örneklerinden biri. Zira memecoin’lerin büyük bir kısmı hiçbir içsel değere sahip olmaksızın topluluk ve spekülasyonlar çerçevesinde fiyatlanıyor.

Yatırımcılar memecoin’leri satın alırken gelecekte bir başkasının söz konusu memecoin’i daha yüksek fiyattan satın alacağı beklentisiyle hareket ediyor. Ancak daha büyük aptalların tükenmesiyle piyasada alıcı kalmaz ve fiyat artışı sürdürülemeyebilir. Dolayısıyla bu durum söz konusu memecoin’de likidite sorunlarına ve sert fiyat düşüşlerine yol açabilir.