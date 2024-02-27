Bir yatırımcı 310 dolarla SOL ve WIF alım satımı yaparak üç ayda 1,4 milyon dolar kâr etti.

Özet:

Solana tabanlı memecoin Dogwifhat (WIF) bugün yeni bir ATH’ye ulaştı ve erken dönem yatırımcılarının astronomik kazançlar elde etmesini sağladı.

Her ne kadar yüksek getiri potansiyeline sahip olsa da memecoin’lerdeki fiyat dalgalanmaları son derece yüksektir. Bu nedenle yatırımcıların memecoin’lere yatırım yaparken çok daha fazla dikkatli olmaları gerekiyor.

3 Ayda Milyon Dolarlık Kâr

Bitcoin (BTC) fiyatı 27 Şubat Salı günü 57.000 dolarla son 26 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Bu süreçte memecoin’ler de dahil olmak üzere altcoin’ler yükselişe geçti. Bu memecoin’lerden biri de son 24 saatte %50’nin üzerinde değer kazanarak 0,56 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirleyen Dogwifhat (WIF).

Yaşanan son yükselişle birlikte Dogwifhat’e (WIF) ilk günlerinde yatırım yapanlar ciddi kazançlar elde etti. Lookonchain verilerine göre, yalnızca 310 dolar değerindeki Solana (SOL) ile 2,58 milyon WIF token satın alan bir kişi şu anda yaklaşık 1,4 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kâra ulaştı.

Lookonchain ayrıca bir başka yatırımcının 16 Şubat’tan bu yana 1,54 milyon dolar değerinde 14.000 SOL karşılığında 4 milyon WIF satın aldığını bildirdi. Bu yatırımcının gerçekleşmemiş kârı da son yükselişle birlikte 582.000 doları aştı.

Söz konusu yatırımcı daha önce 5.000 SOL karşılığında 3,98 milyon WIF satın alarak 150.000 dolar kâr etmişti.

Dogwifhat (WIF) Neden Yükseliyor?

Solana tabanlı memecoin Dogwifhat (WIF) 2023 yılının sonlarında piyasaya sürüldü ve çok kısa bir süre içerisinde en popüler memecoin’ler arasına dahil oldu. 2023 yılının Aralık ayında 0,002 dolar seviyesinde işlem gören WIF, ay sonuna kadar 0,30 dolara yükseldi.

Bu süreçte Dogwifhat (WIF) sektörün birçok önde gelen isminin ilgisini çekmeyi başardı. BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes geçmişte yaptığı bir X paylaşımında Dogwifhat (WIF) şapkası taktığı bir fotoğrafa yer verdi.

Memecoin’ler yüksek getiri potansiyeline sahip olsa da fiyat dalgalanmaları son derece yüksektir. Bu nedenle yatırımcıların memecoin’lere yatırım yaparken çok daha fazla dikkatli olmaları gerekiyor.