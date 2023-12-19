WIF, Solana ağında piyasaya sürülmesiyle birlikte astronomik bir artış yaşadı.

Bir yatırımcı, Solana ağında geliştirilen memecoin Dogwifhat (WIF) token’ine yatırım yaparak 1,4 milyon dolar kâr elde etti. Kripto para analitik platformu Lookonchain’in yaptığı paylaşıma göre, bir yatırımcı WIF token’in Solana ağında piyasaya sürülmesiyle birlikte 226.000 dolar değerinde token satın aldı.

226.000 Doları 5 Günde 2,7 Milyon Dolara Yükseldi

Söz konusu gizemli yatırımcı, 13-15 Aralık tarihleri arasında ortalama 0,01137 dolarlık fiyattan 19,86 milyonu aşkın WIF token satın aldı. WIF token şu anda 0,16 dolar bandında işlem görüyor ve bu da söz konusu yatırımcının 226.000 dolarlık ilk yatırımının 2,7 milyon dolara dönüştüğü anlamına geliyor. Gizemli yatırımcının bu işlemden kârı ise yaklaşık 2,5 milyon dolar seviyesinde.

Thanks to the token $WIF, this trader turned $226K into $1.69M in 5 days. This trader bought 19.86M $WIF between Dec 13 and 15 at an average price of $0.01137. The 19.86M $WIF is now worth $1.69M, making ~$1.47M in 5 days.https://t.co/7QxZwvbzBA pic.twitter.com/xsBBOivbhW — Lookonchain (@lookonchain) December 18, 2023

Dogwifhat (WIF) token’in değeri geride bıraktığımız hafta boyunca ciddi artışlar yaşadı. Son bir haftalık zaman diliminde %840’ın üzerinde artış yaşayan WIF token’in piyasa değeri de 166 milyon dolara yükseldi.

Dogwifhat (WIF) token’deki yükseliş, Solana ağındaki memecoin çılgınlığının ardından geldi. Bir başka köpek temalı memecoin Bonk Inu (BONK) son dönemde kaydettiği performansla kripto para piyasasında dikkatleri üzerine çevirmeyi başardı. Verilere göre Bonk Inu (BONK) bu ayın başından bu yana %535 oranında artış yaşadı. BONK’un son 3 aylık zaman diliminde kaydettiği yükseliş ise %10.121 seviyesinde.

2022 yılının Aralık ayında piyasaya sürülen Bonk Inu (BONK) yaklaşık bir yıllık bir proje. Ancak BONK buna rağmen uzun yıllardır piyasada olan projelere taş çıkartacak bir performans sergiledi. CoinMarketCap verilerine göre meme coin piyasaya sürüldüğünden bu yana %17.500’in üzerinde değer kazandı.

Dolayısıyla Bonk Inu (BONK) bu performansı sonucunda, piyasa değeri en yüksek memecoin’lerden biri haline geldi.

Solana’nın Saga Telefon Satışları Patladı

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce Solana tarafından geliştirilen akıllı telefon Saga’nın talep patlaması yaşadığını bildirdik. Öyle ki Saga, 599 dolarlık tavsiye edilen satış fiyatının 8 kat üzerine çıktı ve 5.000 dolardan satılmaya başlandı. 16 Aralık tarihinde eBay platformunda iki Saga telefon 5.000 dolara satıldı, bir başka telefon ise 3.316 dolardan alıcı buldu. Veriler, geride bıraktığımız hafta yaklaşık 20 Saga telefonun 2.000 doların üzerinde bir değerle satıldığını gösteriyor.

Solana’nın akıllı telefonu Saga’ya yönelik bu talep patlamasının nedeni, telefonun dApp mağazası aracılığıyla Bonk uygulamasını indiren telefon sahiplerine verilen airdrop. Bu işlemi gerçekleştiren kullanıcılar 30 milyon Bonk Inu (BONK) airdrop’u kazanıyor. Bu airdrop sonrasında Solana’nın Saga telefonu, 599 dolarlık tavsiye edilen satış fiyatından çok daha değerli hale geldi ve Solana’nın resmi websitesindeki stokları tülendi.

Bununla birlikte Solana ağında faaliyet gösteren diğer projeler de Saga telefon sahiplerine yönelik airdrop gerçekleştireceklerini duyurdu. Bunlar arasında bir diğer Solana tabanlı memecoin Samoyed (SAMO) da yer alıyor.