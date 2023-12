WIF, Solana ağında piyasaya sürülmesiyle birlikte astronomik bir artış yaşadı.

Bir yatırımcı, Solana ağında geliştirilen memecoin Dogwifhat (WIF) token’ine yatırım yaparak 1,4 milyon dolar kâr elde etti. Kripto para analitik platformu Lookonchain’in yaptığı paylaşıma göre, bir yatırımcı WIF token’in Solana ağında piyasaya sürülmesiyle birlikte 226.000 dolar değerinde token satın aldı.

Söz konusu gizemli yatırımcı, 13-15 Aralık tarihleri arasında ortalama 0,01137 dolarlık fiyattan 19,86 milyonu aşkın WIF token satın aldı. WIF token şu anda 0,16 dolar bandında işlem görüyor ve bu da söz konusu yatırımcının 226.000 dolarlık ilk yatırımının 2,7 milyon dolara dönüştüğü anlamına geliyor. Gizemli yatırımcının bu işlemden kârı ise yaklaşık 2,5 milyon dolar seviyesinde.

Thanks to the token $WIF, this trader turned $226K into $1.69M in 5 days.

This trader bought 19.86M $WIF between Dec 13 and 15 at an average price of $0.01137.

The 19.86M $WIF is now worth $1.69M, making ~$1.47M in 5 days.https://t.co/7QxZwvbzBA pic.twitter.com/xsBBOivbhW

— Lookonchain (@lookonchain) December 18, 2023