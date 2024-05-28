Bir SHIB yatırımcısı, 2.700 dolarlık yatırımından %45.000 kâr elde etti.

Özet:

Bir yatırımcı, Shiba Inu’ya yaptığı 2.700 dolarlık yatırımı üç yıl içinde 1.24 milyon dolara dönüştürdü.

Memecoin’lerin yüksek fiyat dalgalanmaları nedeniyle riskli olduğunu ve büyük kayıplara yol açabileceğini unutmamak gerekiyor. Bu nedenle memecoin’lere yatırım yaparken dikkatli olmak fayda sağlayabilir.

Sabreden Derviş Muradına Ermiş

Kripto para dünyası, özellikle memecoin’ler, doğru zamanda giren ve ayı piyasalarına rağmen pozisyonunu koruyan yatırımcılara büyük kazançlar sunabilir. Etherscan verilerine göre, üç yıl önce Shiba Inu ekosistemine giren akıllı bir yatırımcı, bu sabrının meyvelerini topladı ve milyoner oldu.

Söz konusu yatırımcı, 2021 yılının Ocak ayında 2 ETH karşılığında 48 milyardan fazla SHIB satın aldı. Bu yatırım, o dönemde yaklaşık 2.700 dolar değerindeydi.

Kripto para piyasasında sabırlı yatırımcılar “diamond hands” olarak adlandırılıyor ve bu yazımıza konu olan yatırımcı da bu türden.

SHIB yatırımcısı, 2022 ve 2023 yıllarında yaşanan sert çöküşlere rağmen SHIB’lerini satmadı. Yatırımcı, geçtiğimiz hafta SHIB’lerini yaklaşık 1.24 milyon dolar karşılığında sattı.

2.700 dolarlık ilk yatırımın birkaç yıl içerisinde milyon dolarlık servete dönüşmesi, SHIB’in fiyat performansı sayesinde mümkün oldu. “Dogecoin katili” olarak adlandıran SHIB’in şu anda 0.00002484 dolar seviyesinde işlem görüyor.

2021 yılının Ocak ayında yapılan 2.700 dolarlık yatırımın ardından SHIB birkaç sıfır atmayı başardı.

Ancak bu, Shiba Inu (SHIB) yatırımcılarının servet kazandığı ilk örnek değil. CryptoPotato olarak geride bıraktığımız Mart ayında bildirdiğimiz üzere, 2021’de 2.500 dolar karşılığında 50 milyar SHIB satın alan bir yatırımcı, şu anda 1,2 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kâra sahip.

Solana tabanlı meme coin olan dogwifhat (WIF) de son birkaç ayda önemli yükselişler yaşadı. Bir yatırımcı, 2023’ün sonunda sadece 310 dolar harcayarak 2.5 milyon token satın aldı. Söz konusu yatırımcı şu anda yaklaşık 8 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kâra sahip.

Potansiyel Riskler

Memecoin’ler astronomik yükselişler yaşama potansiyelleri nedeniyle cezbedici görünüyor. Ancak ayı sezonlarında birçok memecoin’in %90’ı aşkın oranda değer kaybedebildiğini de unutmamak gerekiyor. Bu nedenle yatırımcıların memecoin’lere yatırım yaparken dikkatli olmaları gerekiyor.