Yapay zeka ve big data coin’leri yükseliş trendine devam ediyor. Sonuç olarak BOTTO, TOKEN ve AGIX agresif bir şekilde yükseliş trendini sürdürüyor.

Yapay zeka projeleri bir kez daha yükseliş trendine başladı. Kripto para analitik platformu Santiment tarafından yapılan bir analiz de yapay zeka (AI) ve büyük veri (big data) coin’lerinin piyasa değerlerinde önemli yükselişler yaşandığını gösteriyor.

🤖📈 While #crypto has been mainly flat the past few days, keep an eye on the continued market cap growth of projects related to #AI and #BigData.

Some notable assets include:

🪙 $BOTTO (+87% in past week)

🪙 $TOKEN (+87% in past week)

🪙 $AGIX (+40% in past week)

Despite… pic.twitter.com/yWHgGpy8hb

— Santiment (@santimentfeed) March 28, 2024