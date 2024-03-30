Yapay zeka ve big data coin’leri yükseliş trendine devam ediyor. Sonuç olarak BOTTO, TOKEN ve AGIX agresif bir şekilde yükseliş trendini sürdürüyor.

Yapay zeka projeleri bir kez daha yükseliş trendine başladı. Kripto para analitik platformu Santiment tarafından yapılan bir analiz de yapay zeka (AI) ve büyük veri (big data) coin’lerinin piyasa değerlerinde önemli yükselişler yaşandığını gösteriyor.

🤖📈 While #crypto has been mainly flat the past few days, keep an eye on the continued market cap growth of projects related to #AI and #BigData. Some notable assets include:

🪙 $BOTTO (+87% in past week)

🪙 $TOKEN (+87% in past week)

🪙 $AGIX (+40% in past week) Despite… pic.twitter.com/yWHgGpy8hb — Santiment (@santimentfeed) March 28, 2024

Geride bıraktığımız hafta BOTTO, TOKEN ve AGIX gibi kripto paralar önemli yükselişler yaşadı. Santiment bu süreçte FOMO’nun oluşmadığına ve bu nedenle yatırımcıların fırsatı kaçırma korkusuna kapılmadan gerek yapay zeka ve büyük veri projelerini izleyebildiğine dikkat çekiyor.

CoinMarketCap verilerine göre son bir haftalık süreçte BOTTO fiyatı %54’ün üzerinde artış yaşadı ve fiyatı 1,42 doların üzerine yükseldi. BOTTO aylık bazda ise %200’ün üzerinde değer kazandı.

Son dönemde kaydettiği yükselişlerle yatırımcıların dikkatini çekmeyi başaran bir diğer yapay zeka coin’i de TokenFi (TOKEN). CoinMarketCap verilerine göre TOKEN son bir haftalık süreçte %87’nin üzerinde değer kazandı. Bu yükseliş, DWF Labs’in iki yıllık süreçte 10 milyon dolarlık TOKEN satın alacağını açıklamasıyla daha da güçlendi.

En popüler yapay zeka coin’lerinden SingularityNET (AGIX) de son bir haftalık süreçte %40’lık yükselişle iyi performans gösterdi. Son bir aylık süreçte %86 oranında değer kazanan AGIX, haberimizin hazırlandığı sırada 1,33 dolardan alınıp satılıyordu.

Yapay Zeka Coin’leri Birleşiyor

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Fetch.AI, SingularityNET ve Ocean Protocol gibi üç önemli kripto para projesi tek bir marka altında toplanmak için bir teklif yayınladı.

Yapay zeka ve web3 alanının önde gelen projeleri arasında yer alan Fetch.AI, SingularityNET ve Ocean Protocol, tek bir çatı altında toplanmayı hedefliyor.

Yapay zeka teknolojisini en erken benimseyen kişiler tarafından kurulan bu platformlar, GAMAM olarak da bilinen büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka geliştirme, kullanma ve para kazanma üzerindeki kontrolüne bir alternatif oluşturmayı da amaçlıyor.